台北市長蔣萬安才剛出席雙城論壇，提到希望台海不再「波濤和呼嘯」，中共解放軍今天（29日）隨即宣布進行圍台軍演。蔣萬安表示，嚴厲譴責，同時呼籲賴總統「為政者也應該要克制以民為本」。

才去完雙城論壇！ 中共軍演 蔣萬安：予以嚴厲譴責。（圖／TVBS)

陸委會指出，雙城論壇才剛結束，中共隔天就宣布軍演，顯然是精心設計的兩手策略。蔣萬安則表示：「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲譴責。」他同時強調：「為政者的責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。」

民進黨方面對雙城論壇提出質疑，議員許淑華表示，中共不給臉色，反而給了一個更強的海嘯，就是軍演，認為雙城論壇已經沒有實質的用處了。而國民黨議員詹為元則表示，國民黨努力透過溝通方式降低兩岸衝突，民進黨卻對環台軍演「拍手叫好」。