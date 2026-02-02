才參加大S雕像揭幕 陶晶瑩再收袁惟仁死訊：以為你會回來...

藝人陶晶瑩今（2）日出席大S逝世1週年紀念雕像揭幕儀式，沒想到活動結束後就接到「小胖老師」袁惟仁病逝消息。她晚間在社群發長文悲痛說，「下午剛剛哭過的雙眼，又止不住地流眼淚。」

陶晶瑩說起今早從台北往金山出發，親朋好友們齊聚一堂悼念大S，具俊曄穿著27年前大S送的大衣、徐媽媽炫耀著大S送的鞋，小S和蔡康永含淚不捨又時而穿插地獄哏的主持。現場瀰漫思念的氛圍。而當活動結束她回到台北時，就收到小胖逝世消息。

陶晶瑩悲痛說，「下午剛剛哭過的雙眼，又止不住地流眼淚。小胖啊，知道你累了、也知道家人的辛苦，只是曾經有過一點點期盼，以為你會再回來、一起唱歌、打麻將，互相虧一下。」

陶晶瑩最後也感謝袁惟仁曾經寫過那麼美的歌，願意配合自己在星光大道答嘴鼓，謝謝他對於創作的堅持。

