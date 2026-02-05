才反彈兩天 白銀價格今再暴跌16%！ 高盛：西方投機資金集體撤離

國際銀價在經歷兩天的短暫反彈後，單日重挫高達 16%，跌破每盎司 80 美元大關。 圖:翻攝自X帳號@__Inty__

[Newtalk新聞] 國際貴金屬市場近期波動大，據《CNBC》報導指出，國際銀價在經歷兩天反彈後，單日重挫達 16%，跌破每盎司 80 美元大關，引起國際關注。投行高盛（Goldman Sachs）指出，此次價格下跌原因，是西方交易商資金流向改變，導致出現「連鎖反應」。分析師也警告，白銀交易正走向「失控」。

白銀在 2025 年行情輝煌，據倫敦證交所集團（LSEG）數據顯示，白銀去年全年度漲幅高達 146%。然而，近期價格迅速冷卻，繼上周五暴跌近 30% 後，今（5）日再度跳水，現貨銀報價在 80 美元附近，紐約期銀則下跌逾 5%。

高盛昨（4）日報告中指出，這場災難源於連鎖反應。當價格下跌時，交易商的避險操作從「買強」轉為「賣弱」，觸發了大量投資者抛出停損單，導致虧損層層擴散。高盛強調，雖大多數劇烈波動是因中國期貨市場休市，但這波震盪主要源於西方交易商的資金流動。

據報導，市場觀察家針對這波跌勢，紛紛將白銀與 2021 年的 GameStop「迷因股」風潮相提並論。互動經紀（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）形容，這場貴金屬主題的炒作引發了「動量交易」，使其遠遠超出了傳統估值模型的合理範圍。

文章引述分析師分析，此波價格波動主因，是「投機性資金的流動、槓桿與選擇權驅動」，而非實體需求。目前，全球各大金屬交易所（如 CME 集團）已開始調高保證金門檻，試圖扼殺市場過度投機。Lighthouse Canton 董事總經理（Sunil Garg）表示，儘管白銀需求的基本面依然存在，但他建議投資人等之後部位「清零」後再做決定。

