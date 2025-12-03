才吐擁4妻恩愛細節！吊車大王宣布百億企業徵才 「2條件」曝光

娛樂中心／綜合報導

吊車大王胡漢龑宣布企業徵才。（圖／吊車大王胡漢龑提供）

擁有4妻14兒女的竹北「吊車大王」胡漢龑，旗下公司在機械運輸界更是位居前三名，愛情事業兩得意，讓網友相當羨慕，近日，胡漢龑也宣布旗下百億企業啟動招募計劃，選才標準全說了。

根據《中時新聞網》報導，胡漢龑指出公司徵才不排斥更生人，就算不會開吊車也沒關係，對於胡漢龑來說，只要對方願意吃苦，且有學習的心，公司都願意培養，至於開出的職缺有哪些？胡漢龑表示共有三種，包括吊車司機、吊車助手及工程人員，主要負責精密設備的搬運。

廣告 廣告

事實上，胡漢龑擁有4位妻子，先前也登上《話時代人物》分享與老婆們的相處，還自爆行房內幕，「我翻牌不一定晚上，我白天可以翻牌好幾次了，白天是體力最旺盛的時候」，掀起不少人熱議。

胡漢龑分享與4妻的恩愛細節。（圖／翻攝自《話時代人物》YT）

更多三立新聞網報導

雙喜臨門！國民女星無預警宣布「帶球閃嫁」 新婚尪身分曝光了

邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事

《藍色水玲瓏》朱國宏近況曝！被目擊遊覽車帶貨 震撼網：怎都沒有老

瘋搶許瑋甯捧花！邱澤1舉動被虧：怕老婆被抽走 見得主詫異表情神同步

