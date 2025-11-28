才否認在一起！ 郭忠祐、蔡家蓁突拋戀愛想法 鬆吐二人「最親關係」

四季線上／陳軒泓 報導

在《超級冰冰Show》組成歌唱CP並圈粉無數的郭忠祐、蔡家蓁，以「忠蓁不二」為名在節目中搭檔，除了主持也固定在每一集合體演出，成為收視亮點保證，二人的舞台效果總是全場焦點，尤其是大舉灑糖的甜蜜互動更是讓人心花怒放，身邊的主持群與來賓都忍不住想將他們湊成一對真正的戀人，久而久之也使不少觀眾誤以為二人真的已經在一起，對此郭忠祐和蔡家蓁多次發聲解釋雙方僅是檯面上的CP，私底下並非男女朋友的關係。

蔡家蓁、郭忠祐是《超級冰冰Show》招牌CP

昨（27）日是《超級冰冰Show》的錄影工作天，郭忠祐和蔡家蓁趁著空檔同框直播，順便宣傳周末參演的公益舞台劇，難得在幕後合體亮相的二人，也和粉絲聊天互動整整一小時，分享彼此日常瑣事，過程中有網友再度提問二人的感情狀態，郭忠祐和蔡家蓁同時搖頭強調「真的沒有！」，蔡家蓁也逗趣表示在一起是下輩子的事，隨後她卻向郭忠祐提議若雙方60歲都還單身就在一起，嚇得郭忠祐瞪大眼睛笑說：「確定要在直播的時候約定？」

郭忠祐、蔡家蓁合體開直播（圖／翻攝郭忠祐 York 臉書）

二人談笑之中也坦言對彼此的想法，蔡家蓁表示和郭忠祐比較像是兄妹關係，郭忠祐也說如果是兄妹，會是感情很好的兄妹，而面對粉絲敲碗二人進一步發展，他們同時回應拒絕，笑言在一起三天就會跟對方翻臉，認為二人的個性還是比較適合當兄妹。至於理想型，郭忠祐表示沒有特別喜歡哪種類型的人，主要都是靠感覺，也提到為人善良才是重要的。

郭忠祐、蔡家蓁並無男女之情，二人皆認為兄妹關係比較適合

