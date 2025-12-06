才否認性犯罪指控！趙震雄遭爆黑歷史短短2日道歉了 震撼宣布退出演藝圈
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
南韓影帝趙震雄昨（5）日被《Dispatch》爆出高中時期是校園惡霸，曾偷車性侵，以及改名、隱藏學歷等黑歷史，針對此事，趙震雄所屬的Saram Entertainment發出官方聲明，坦承趙震雄在未成年時的確有錯誤行為，但反駁性犯罪的指控。不過今（6）日稍早，趙震雄透過經紀公司宣布，結束其演藝生涯。
趙震雄昨日被踢爆，曾在高中時期捲入偷車、性侵等案件，在高中2年級時以「加重強盜、強姦罪」接受刑事審判。不過，趙震雄所屬的經紀公司發出聲明，趙震雄坦承在未成年時確有不當行為，至於成年後酒駕、因施暴多次進出警局，趙震雄也承認，「對此他本人也非常沉重地接受並深刻反省。」經紀公司在聲明裡鄭重道歉：「對於因演員過去的過失而受到傷害及痛苦的所有人士，我們致上最真誠的歉意。同時也向支持趙震雄演員的所有人士表示歉意，讓大家失望了。」至於關於性侵的指控，經紀公司強調「我們明確表示，這與性暴力相關的行為無關。」
而爆料中指出趙震雄以爸爸的名字當作藝名，是為了要洗白、隱藏過去，經紀公司澄清：「是源自他給自己的提醒與決心，希望成為更好的人。懇請大家能以寬容之心理解。」
據韓媒《京鄉體育》報導，趙震雄今日透過經紀公司發表聲明：「首先，對於過去因我過往的錯誤行為而讓所有信任和支持我的人失望，我深表歉意。」隨後他便宣布震撼消息「我虛心接受所有批評，並從今天起停止一切演藝活動，正式結束我的演藝生涯。我相信這就是我必須為過去的義務承擔，我會盡力反省，努力成為一個真正獨立的人。再次真誠地道歉，感謝所有我愛和尊重的人，對不起。」
◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
趙震雄遭爆黑歷史！他認了「未成年時曾犯錯」 緊急發聲鄭重道歉
《信號》趙震雄遭爆黑歷史！「偷車性侵」 走紅前多次進警局、酒駕被逮
網傳代言價碼破500萬？李多慧遭廠商賴帳 判決意外揭露「真實行情」
