才否認戀蕾菈！晨灰狂撩「打包」正妹千金 返豪宅急喊：一起拍ONLYFANS

娛樂中心綜合報導

晨灰才否認與蕾菈熱戀，近期卻到上海狂撩正妹富豪千金。（圖／翻攝自IG @crazy_man_jiaping）

網紅團體「瘋男」成員晨灰近日被週刊點名，爆出與蕾菈疑似離婚前曾在深夜進入晨灰家中，離婚後本月也又被拍。對此晨灰回應《三立新聞網》：「我跟她不可能，我只是很常聚會」，駁斥戀情。不過風流形象的他近期於社群上傳一段上海夜店實錄影片，完整記錄自己在當地夜生活中，還邂逅一名自稱來自北京的富豪正妹千金Yaya互動過程，再度引發熱議。

上海正妹富豪千金Yaya來自北京，社群充滿性感網美照。（圖／翻攝自IG）

影片開場，晨灰直言自己造訪「現在最火紅的上海夜店」，笑稱「剛好朋友開了一個包廂要幫我慶生」，隨後鏡頭轉向他與一名正妹的搭訕互動。晨灰以半玩笑、半自嘲口吻描述當下心情：「在上海夜店…我竟然被富豪千金『帶走了』？！」更故意用很兇的口吻對她，怎料對方竟開心說「不管到底想怎樣，好喜歡喔，很M欸。」即時反應讓整個曖昧值拉滿。

晨灰一開始就使出渾身解數狂撩千金Yaya。（圖／翻攝自IG @crazy_man_jiaping）

過程中，晨灰頻頻用「偶像劇感」方式互動，在鏡頭前詢問對方是否來自北京，並自評整段接觸「很紳士」。影片中Yaya也說道：「剛才在廁所，他沒有偷偷碰我，也沒有攔我腰，就是很有距離的，非常紳士。」還對晨灰給出「9.5 分」的高評價。

晨灰還跟回對方的豪宅開箱甚至邀對方一起拍ONLYFANS。（圖／翻攝自IG @crazy_man_jiaping）

隨著夜店行程結束，晨灰與友人被邀請前往Yaya住處「開箱」，一路在鏡頭前驚呼「這是豪宅欸」、「真的很大」，並透露該處市值約2600萬人民幣。面對富豪千金主動招待，晨灰又再度自嘲：「我看我不用努力了耶」、「這什麼概念？夜店出來就跟一個女生回家，大家開趴。」

晨灰還刻意將話題帶到撩對方喊「幫你開 OnlyFans」說法，並以輕浮語氣描述拍攝、流量與平台曝光的可能性。不過富豪千金瞬間遲疑，直喊「我不要掙這個錢！」，以曖昧與認真之間的高段撩妹招數，晨灰更在影片底下公布千金Yaya的社群帳號，充斥了許多性感網美照，也讓晨灰私生活曖昧值拉滿再添一筆，成為近期討論焦點之一。

