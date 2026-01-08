才否認衛福部有成立「少子女化辦公室」 石崇良改口「非實體單位」黃國昌再開砲
台灣新生兒今年恐跌破10萬，少子化問題持續延燒，其中衛福部「少子女化辦公室」引發爭議，民眾黨立法院黨團總召黃國昌7日表示，先是大讚衛福部長石崇良講出大實話，戳破政府浪費4484億元的真相，事後又批評賴清德總統容不下講實話的人，「未來即使有人說了實話，只會落得跟石崇良一樣的下場。」
立法院司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會昨（7日）聯席審查「衛福部組織法」等案，黃國昌質疑衛福部從未成立「少子女化辦公室」，但行政院則稱有成立，並表示早在2017年就成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，並跨司署共同研議相關政策，但民眾黨團發函衛福部索取少子女化辦公室成立半年的所有資料交出來，衛福部卻遲遲不交。
衛福部砸4484億少子女化辦公室竟成羅生門？
針對黃國昌的質疑，衛福部長石崇良答詢時則坦言，「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，黃國昌持續追問，2017年4月12日有沒有成立少子女化辦公室；石崇良則回應「在我的印象裡面……沒有成立這個」。黃國昌話鋒一轉，大讚石崇良講得非常得好，「今天衛福部部長公開打臉行政院，說謊！」並當場要求衛福部下班前正式回函給他，石崇良答稱「沒有問題」，黃國昌「你就回函給我，說從來沒有成立過，所以黨團要的資料，你們無從提供」，因為根本從來沒有成立過。石崇良也回應表示「本部確實沒有成立過」，並再度允諾下班前回函。
石崇良改口稱：非實體設置的單位
不過，石崇良當晚間透過影片說明時，卻改口表示2017年曾以該名稱任務編組，並非實體設置的單位，而目前已經提高到行政院層級。對此，黃國昌事後也在臉書以「容不下實話的賴清德」為題發文，指石崇良在立法院備詢說了大實話，「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，除了戳破民進黨浪費4484億元的真相以外，更讓滿口謊言的行政院發言人躲著不敢出來面對，並感慨「賴政府已經容不下講實話的人」，至於少子女化的因應成效，從來也不是民進黨關心的重點，「否則面對全世界最後一名的出生率，有哪個政府還能趾高氣揚繼續說謊下去？」
各縣首長為少子化提解方
事實上，針對少子化問題，各縣市首長陸續推動相關措施，盼提升生育率，除了各縣市推動育兒津貼外，其中台北市長蔣萬安去年也將政院喊卡的「班班有鮮奶」計畫，決定自籌經費推動北市學生「生生喝鮮乳」政策，並支持酪農；而蔣萬安近日再率先拍案「北市國中小營養午餐免費」，第一時間基隆市謝國樑也跟進，而今（8日）台中市長盧秀燕以及高雄市陳其邁也陸續跟進，推動縣市國中小營養午餐免費。
