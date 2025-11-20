才否認隔天又爆！ESPN：獨行俠開始聽取「戴維斯交易報價」

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

本季戰績滑落至西區後段班的達拉斯獨行俠，近期深陷重建風暴。《ESPN》知名記者查拉尼亞（ShamsCharania）今（20）日爆料，球團已準備正式聽取外界對資深長人戴維斯（AnthonyDavis）的交易報價，意味著獨行俠可能轉向以18歲狀元新星弗拉格（CooperFlagg）為核心的重建方向。

外界普遍認為，隨著主導唐西奇（LukaDoncic）交易案的前總管哈里森（NicoHarrison）遭到解職，新任管理層勢必重整方向，以弗拉格為核心打造新陣容的聲音因此逐漸成形，而戴維斯的未來成為關注焦點。

不過，前老闆、現任顧問庫班（MarkCuban）則在受訪時給出截然不同的說法。他透過電子郵件回覆《TheAthletic》，強調球隊「沒有打算交易戴維斯」，並表示：「我們想試著贏球。」

面對這樣的矛盾，外界分析高層在交易傳聞期間否認送走球星，其實屬於聯盟常見的談判話術，目的在於維持籌碼，避免在談判桌上處於弱勢。

查拉尼亞今日在節目中則進一步強調，獨行俠不僅願意聽取報價，更希望透過交易換回2026年選秀的高順位籤，但戴維斯現年32歲、過去的傷病史和出席率，仍會嚴重影響其市場價值。

隨著賽季進入中段，獨行俠究竟會否正式啟動重建、戴維斯是否會離開達拉斯，成為聯盟持續關注的焦點，但上球季的驚天交易儼然已成為本賽季最大的笑話。

