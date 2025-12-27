才和孫錫求傳緋聞！「韓國影后爆戀愛」 約會畫面全被拍

韓國影后裴斗娜被網友偶遇疑似和男友旅遊。（圖／翻攝自裴斗娜 IG、微博）





現年46歲的韓國影后裴斗娜日前才與同經紀公司男星孫錫求（孫錫久）傳緋聞，不過迅速被否認，豈料，今（27日）再度被爆出戀情，疑似和男友去日本旅遊被偶遇。

中國網友去道日本旅遊時候，在小火車上偶遇裴斗娜，並拍下她與身旁男子的照片上傳到社群，並在下方回應網友留言，被詢問：「旁邊是他男友？」時候，則直接回應：「應該是男朋友，一路上又拉又抱。」

對此，「曝裴斗娜戀情」的詞條迅速飆上微博熱搜，而網友大多都送上祝福，認為46歲的裴斗娜戀愛自由，但也有網友認為男方看起來年紀有點大而有些爭議，但多數人也表示：「人好就行！」

事實上，裴斗娜過去承認的戀情，便是在2014年和英國男星吉姆·斯特吉斯 (Jim Sturgess) 的跨國戀，兩人因合作電影《雲圖》結緣，不過最後由於婚姻觀念差異而分手。



