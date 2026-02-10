才和柯文哲巧遇…徐欣瑩受邀參加新竹市記者會 喊話陳見賢「1件事」

記者張浩譯、羅欣怡／新竹報導

立委徐欣瑩（右1）今（10日）獲新竹市長高虹安（左3）邀請，參加記者會。（圖／翻攝畫面）

國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢皆表態角逐2026新竹縣長，陳見賢已於今（10日）完成初選登記。日前才在竹北市場「巧遇」民眾黨創黨主席柯文哲的徐欣瑩，今日又受市長高虹安邀請，參加新竹市政府的記者會。徐欣瑩受訪時說，既然陳見賢的民調數據那麼亮眼，「是不是也能支持以『全民調』方式來進行提名程序。」

徐欣瑩再次向陳見賢喊話「全民調」。（圖／翻攝畫面）

徐欣瑩今日受邀參加新竹市府舉辦的「市畫卷：故宮X新竹數位特展」開幕記者會。對於陳見賢已於上午登記提名，徐欣瑩表示，最近聽說陳見賢的民調超前很多，所以是不是也能夠支持以「全民調」方式來進行（後續提名程序）。

新竹縣副縣長陳見賢完成初選登記。（圖／翻攝畫面）

記者再問最後不管初選結果如何，是否會採取任何行動？徐欣瑩說，大家可能不知道，她這陣子其實一直感到很委屈。不過，今天受高虹安邀請來參加活動，今天還是先以活動為主。

至於今晨檢調搜索無黨籍立委高金素梅的住處與國會辦公室，對此，徐欣瑩說，她還未了解狀況，並未多談。

