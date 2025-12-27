才和王齊麟辦完婚禮！陳詩媛抖出「焦慮心聲」網憂：很辛苦

娛樂中心／周希雯報導

前啦啦隊女孩十元（陳詩媛）與羽球金牌國手王齊麟，今年登記結婚不久宣布懷孕喜訊，並在上週補辦盛大婚宴，席開60桌邀來體壇、演藝圈多位大咖，還首度公開寶寶的性別是男生，現場洋溢幸福的氣息。沒想到才辦完婚禮的陳詩媛，今（27日）無預警宣洩焦慮心聲，引來許多粉絲上前關心。

陳詩媛從樂天女孩退役後，迅速迎來人妻、人母的新身分，即將升格當新手媽媽的她，也不時在社群分享孕婦心聲。她今（27日）曬出外出的可愛穿搭，透過巧妙搭配讓孕肚瞬間隱形，氣色也看上去；不過陳詩媛透露，「這一個月最緊張的事其實是，婚禮隔幾天要做妊娠糖尿病篩檢，真的每天都在焦慮，但也不知道能做些什麼」，幸運的是「還好順利過關了」。

才和王齊麟辦完婚禮！陳詩媛認了「每天都焦慮」細節震撼網：大魔王關卡

陳詩媛分享近期心聲。（圖／翻攝「10yuan.0424」IG）

貼文曝光後，不少網友也留言關心，「身體健康最重要」、「辛苦了，漂釀的元寶」、「恭喜順利完成懷孕的魔王關卡，辛苦了，照片拍的好好看」、「哇，懷孕的大魔王檢查，糖水要喝到吐辛苦了加油」、「媽媽真偉大」、「健健康康順順利利」、「照片依舊好漂亮」。





陳詩媛（左）和王齊麟（右）上週補辦婚禮。（圖／翻攝「10yuan.0424」IG）





事實上，陳詩媛曾發文吐露懷孕期間的挫折心聲，坦言「最近買衣服前要想很多」，以前買衣前不愛試穿的她，懷孕後「不試不行，試完還會很挫折」，似乎對身形的變化感到無奈。不過，她隨即正能量表示，既然衣服難買、乾脆「買很多鞋子」，同樣可為穿搭帶來不同變化。









