才和粿粿現身法院調解！范姜彥豐吐3年婚變心境：狀況比較難受

男星范姜彥豐在2025年10月底公開指控前妻粿粿與男星邱勝翊（王子）婚內出軌，並自嘲為「戴著綠帽的小丑」，3年婚姻也因此破裂。事隔兩個月，范姜彥豐5日在社群平台上再發聲，吐露這段時間來的心境，坦言「狀況比較難受」。

男星范姜彥豐在2025年10月底公開指控前妻粿粿與王子婚內出軌。（圖／翻攝IG zack_fanchiang）

范姜彥豐在指控粿粿婚內出軌後，掀起網路上熱議，雙方一來一往在網路上交鋒，去年底更被目擊現身士林地方法院家事法庭調解。而他日前在Instagram上傳一段影片，文章開頭就寫下：「最近狀況比較難受…你們懂得。」並在影片中表示：「 累歸累，但保養還是要顧。」儘管隨後才發現，該支影片是和醫美合作的體驗分享，不過從范姜彥豐言詞間也能感受到他歷經婚變後的無奈心聲。

范姜彥豐吐3年婚變心境。（圖／翻攝IG zack_fanchiang）

不少網友也紛紛到這支影片下方為范姜彥豐送上鼓勵，「好喜歡現在的精神狀態，有逐步恢復的感覺」、「范姜加油支持你」、「帥， 離開垃圾堆」、「天生麗質還要做，你這麼帥顏質爆炸了」、「已經很帥了！再電波下去，那不就帥炸了」。

事實上，范姜彥豐先前才吐露心聲，有感而發寫下，「這些年的期待也許真的太過單純，不是世界變了，而是更加看清了人性與現實，隨著時間也更是明白，很多事情不是努力就能換來的。」並感謝在他爆出婚變期間，給予他所有的鼓勵和安慰的大家，「即使只是路過的一句加油，都帶給了我內心很大的溫暖。」

他也坦言，現在的自己還在努力調適心情中，有時還是會突然陷入低潮，「可能只是聽到一句歌詞或是路上的一個畫面，就會瞬間掉進情緒裡，但抓得住的永遠只有當下對吧？」並對自己喊話：「餘生很可貴，未來就留給愛我的人，和更愛自己的自己吧。」

范姜彥豐坦言，自己還在努力調適心情，有時還是會突然陷入低潮。（圖／翻攝IG zack_fanchiang）

