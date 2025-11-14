才哀悼謝侑芯喊「職業不分貴賤」黃明志突改口 閨蜜火大開轟

黃明志更改原貼文中稱謝侑芯職業不分貴賤的部分。（圖／翻攝自黃明志IG）





大馬歌手黃明志上月捲入台灣網紅謝侑芯命案，歷經9天延押後於昨（13）日獲得口頭保釋，今（14）日他首度於獲釋後發聲，呼籲外界不要網暴往生者，更喊「職業是不分貴賤的」，不過，稍早他卻更改發文，引來網友熱議。

黃明志先是在貼文中提到，自己對於謝侑芯的離世感到難過、無助且震驚，「我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中...」，接著更懇求外界不要再網暴往生者，「職業是不分貴賤的」。

黃明志悄悄更改發文。（圖／翻攝自黃明志IG）

不過，他稍早卻刪除原動態，將「職業是不分貴賤的」更改為「希望大家不要戴著有色眼鏡看待別人的職業，拍OF不代表她就是不正經的人」，引來外界質疑背後用意。對此，謝侑芯閨密謝微安也在社群回擊黃明志，「我覺得你最後一句話，更容易讓路人甲乙丙丁誤解侑芯，也越會描越黑，能不能請你好好說話…」。



