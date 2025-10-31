才哀悼Benz哥！馮淬帆也傳離世 4天前「愚兄隨後來」竟成真

香港資深男星馮淬帆今（1日）凌晨驚傳過世，享壽81歲，令人感到吃驚的是，他不久前才發文哀悼「Benz哥」許紹雄的離開，並說：「賢弟那邊等，愚兄隨後來！」沒想到話才說完，就一語成讖，消息一出令不少資深影迷都感到震驚且難過。

許紹雄、馮淬帆合照。（圖／翻攝自馮淬帆臉書）

「Benz哥」許紹雄10月28日因癌症過世，享壽76歲，事發當天，馮淬帆就在臉書發文緬懷與昔日老友的點滴，當時他寫道：「早上開機驚見短訊，『他走了』！是我的弟妹告知，我的好老弟許紹雄今天凌晨走了！」

廣告 廣告

對於許紹雄的離開，馮淬帆表示自己沒有太驚訝，因為之前弟妹已有暗示過，而令他較為不捨的是，許紹雄竟然比自己先離開人間，他也感嘆：「人生就是如此，情誼半百，但一半歲月分隔兩地，很久很久沒見面了。」

馮淬帆最後更透露，自己年紀也比許紹雄大，同時提到也病入膏肓、苟延殘喘這件事，並說：「賢弟那邊等，愚兄隨後來！」沒想到這句「愚兄隨後來」，竟在許紹雄離開的4天後一語成讖，曾在香港影壇風靡一時、主演《最佳損友》的馮淬帆，如今也傳出離世消息，令不少資深影迷都感到震驚且難過。

延伸閱讀

「香蕉你個芭樂」成絕響！港星馮淬帆驚傳過世享壽81歲

民歌50年！大咖唱將練團備戰 鄭怡、施孝榮悼坣娜：珍惜身邊人

「護理系女神」謝侑芯驟逝！經紀人駁斥嗑藥、當伴遊傳聞