才唱完小巨蛋！優里聖誕夜急送醫「救護車內一舉動」日網全怒了

記者林汝珊／台北報導

優里10月登小巨蛋開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

日本歌手優里在台也擁有高人氣，10月才一連兩天登上台北小巨蛋開唱。不料近日驚傳身體出事，緊急搭救護車送醫，雖然令人心疼，卻因車上一個舉動引發日本網友強烈反彈。

優里目前正展開2025年亞洲巡演，不料他昨（25）日在YouTube頻道分享，自己在沖繩因身體不適搭救護車送醫。因一時鬆懈吃了牡蠣，突然身體嚴重不適，「站都站不起來，一直吐，連話都說不出來，只好叫救護車。」他甚至透露自己在醫院幾乎完全斷片，直到打點滴後才慢慢恢復意識。

廣告 廣告

優里分享了躺在救護車內的照片，引起網友不滿。（圖／翻攝自X）

優里坦言在醫院時幾乎無意識，在平安夜當天整整睡了24小時，之後並返家休養。不過因為他在社群中分享了躺在救護車內的照片，被部分網友認為是浪費醫療資源，痛批他將醫療資源與現場當成表演舞台，「如果還有力氣拍照，就不需要叫救護車吧」、「救護車內不該拍攝，更不該上傳到社群」，引起討論。

更多三立新聞網報導

aespa Winter爆熱戀柾國！「現身慘遭無視」紅毯0尖叫聲 近況曝光

孫藝真「雙胞胎夢」成真！隔17年奪青龍影后 玄彬傲嬌反應曝光

朱孝天昔翻車發言遭挖！自認「皇帝投胎」：很多女生伺候我⋯濾鏡全碎

《大濛》真的下檔了？訂票一查「全消失」 片商急發聲澄清

