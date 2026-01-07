才唱完小巨蛋！金曲樂團主唱「密會神秘女」飄曖昧 公司回應了

記者徐珮華／台北報導

金曲樂團「宇宙人」去年底結束小巨蛋演唱會，曾與「小周迅」林映唯傳出緋聞、又在2020年演唱會大方認愛網紅「卡卡」胡尹霏的主唱小玉，日前被週刊直擊與一名女子約會，互動被形容處於「友達以上、戀人未滿」的曖昧階段。對此，《三立新聞網》詢問所屬相信音樂，對方反應也曝光。

宇宙人小玉日前剛滿40歲，感情也疑似有新進展。（圖／翻攝自小玉IG）

根據《CTWANT》報導，小玉去年11月結束工作後，凌晨時分於酒吧外與一名神秘對象通話，隨後疑似電話另一頭的女子現身，兩人一前一後走進酒吧；離開時雖保持距離、未有肢體接觸，但互動氣氛融洽，關係似乎正在發展中。針對小玉是否展開新戀情，相信音樂表示不予回應。

林映唯去年接受男友求婚，遠赴羅馬拍攝浪漫婚紗。（圖／自由試娛樂提供）

胡尹霏與小玉分手後，火速步入婚姻。（圖／翻攝自胡尹霏IG）

回顧小玉過往緋聞，2015年與曾合作MV的林映唯被拍到在街頭勾手，卻始終未承認戀情，直到女方2018年取消關注其社群平台，他才鬆口表示雙方已無聯絡，女方則於去年接受富二代男友Richard求婚。2021年分手胡尹霏後，女方同年有了新對象，並在隔年宣布懷孕喜訊。

至於小玉本人，日前談及理想型條件，坦言「只希望對方懂這份工作在幹嘛」，團員阿奎則爆料他曾詢問AI真命天女何時出現，得到「2026年下半年」的答案。

