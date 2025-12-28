才啟用4天！高雄《好奇翹翹板》被玩壞 已暫停開放

藝術裝置「好奇翹翹板 CURIOSITY」位在大港橋旁，於23日中午12點起正式啟用。不料才開放4天就傳出因人為不當使用損壞，目前已暫停開放，進行維護作業，未來夜間10點後將不開放設施。

高雄駁二藝術特區在大港橋旁淺三碼頭上打造藝術裝置「好奇翹翹板 CURIOSITY」。（資料照／駁二提供）

高雄駁二藝術特區在大港橋旁淺三碼頭上打造術裝置「好奇翹翹板 CURIOSITY」，共有6座互動式翹翹板，由澳洲燈光互動設計工作室Amigo & Amigo打造而成，裝置的巨型眼睛會隨著翹翹板升降轉動，彷彿正好奇地注視，且會發出獨特音效，為高雄港區增添溫馨又奇幻的繽紛場景。

不料才剛啟用4天就傳出損壞。文化局指出，好奇翹翹板在12月27日凌晨因人為不當使用，翹翹板下方輪胎緩衝區域受到損壞，目前暫停開放進行維護作業，完成後再行開放。至於不當使用者目前尚未找到。

文化局強調，常態設置的互動作品需要靠大家共同努力，好好愛惜，才能拉長展期。未來夜間10點後不開放設施，也呼籲大家要好好遵守作品體驗規則，如有發現惡意破壞，會要求損壞賠償。

