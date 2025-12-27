才喊不排除脫黨參選彰化縣長 邱建富改口：相信民調公正

由於民進黨彰化縣長初選激烈，立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富4人類初選民調上周出爐，由陳勝出，卻引發邱對民調結果的質疑，甚至不排除脫黨參選，引發一陣議論。不過，邱昨（26日）表示，黨中央已展現善意回應，經過秘書長徐國勇解說及全盤了解後，「相信中央黨部民調中心是公平、公正、公開、透明！」

民進黨採取類初選，做為提名彰化縣長候選人的參考，民調結果日前出爐，由陳素月勝出。但邱建富日前曾質疑陳在極短時間內支持度明顯攀升，與先前整體趨勢不符，並表示民意非常強烈支持他繼續走，參選是他一直規畫的目標，不排除任何可能，包括脫黨參選。

不過，該番言論到了昨（26日）晚間出現變化，他在臉書發文指出，謝謝大家的批評與指教，都聽到了，大家的出發點，都是為了台灣更好、為了彰化更進步，團結贏回彰化，是共同的目標。他並提到，已經12年沒有參選、7年沒有公職，在幾乎沒有任何資源的情況下，民調仍與2位立委同樣落在3%誤差範圍內，依民調準則等同平手，更重要的是，對上國民黨立委皆呈現領先，這樣的結果，是許多鄉親給他的鼓勵，也值得被正視。

邱建富續指，提出疑慮，是因為有三項關鍵問題必須釐清，並非輸不起，更不是胡鬧，「黨中央已展現善意回應，經過徐秘書長解說及全盤了解後建富相信中央黨部民調中心是公平、公正、公開、透明！」他始終相信，團結不是口號，而是建立在互信互助的制度之上。

