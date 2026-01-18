才喊不熟！朱孝天生日轉發F4合照惹議 言承旭有感而發

成員朱孝天與相信音樂撕破臉，並未參與F3與阿信的巡演。（圖／翻攝自相信音樂臉書、朱孝天IG）





F4合體後掀起一股回憶殺，然而成員朱孝天與相信音樂撕破臉，加上因為理念不合，因此並未參與F3與阿信的演唱會。15日朱孝天迎來47歲生日，他在IG轉發粉絲為他慶生的貼文，不過此舉也引發熱議。

朱孝天在生日當天轉發粉絲祝福的動態，其中一張恰好是F4在去年合體的照片，讓不少人感到疑惑，甚至直言「這是啥意思」、「現在又想合體了嗎」。另外他也曾在直播中表示，與F4其他成員並不熟，雖然沒有不合，但認為人際關係還是「淡淡的就好」。

廣告 廣告

另一邊F3與阿信近期在《F✦FOREVER恆星之城》巡演，其中言承旭有感而發提到，喜歡可以吵架、但永遠吵不散的朋友，「我身邊也有，你們知道是誰嗎？」接著點周渝民、吳建豪以及一起巡演的阿信，隻字未提朱孝天，也引發外界聯想。



【更多東森娛樂報導】

●昔撮合朱孝天交往小S 大S「3字」揭破局原因

●開撕F3！朱孝天「微博粉絲暴增」 商業行情曝光

●F4合體、朱孝天翻臉全入戲 舞台劇未寫北捷隨機殺人原因曝

