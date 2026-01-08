才喊使用者付費 高市府突逆轉推營養午餐免費 藍議員批「搖擺不定」

高市教育局長吳立森（左二）8日前往青年國中訪視午餐，並為學生們打菜。（高市教育局提供／紀爰高雄傳真）

高市府6日才指出不會跟進台北市營養午餐免費政策，結果8日又突然逆轉，高雄市長陳其邁今宣布，高雄市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費；對此，藍營高市議員李雅靜痛批，市府昨天才強調「使用者付費」，結果不到24小時政策大轉彎，「寧願演唱會不收場租，卻一開始不願意讓孩子免費吃營養午餐」。

李雅靜表示，台北市長蔣萬安宣布115年起公立國中小學營養午餐免費後，全台多個縣市跟進，高市教育局7日面對媒體才強調「使用者付費」，不到24小時又突然宣布要跟進，「營養午餐免費我完全支持，但這樣搖擺不定的決策過程，讓人無法理解」，李雅靜更怒批，市府寧願演唱會不收場租、花錢補貼大型活動，卻一開始不願意讓孩子免費吃營養午餐。

李雅靜說，這不是沒錢的問題，而是預算怎麼花、價值怎麼選的問題，一個攸關全市學童、家長、學校運作的重大政策，到底是經過完整評估？還是看風向、被輿論打臉後才倉促改口？如果昨天還堅持「使用者付費」，那今天突然轉彎，是原則不重要，還是原本的說法只是敷衍？

李雅靜認為，政策不能用「今天說不行、明天說可以」來治理城市，她支持孩子吃得好、吃得安心，但更要求市府把話說清楚，把帳算明白，把決策站穩，否則，今天是營養午餐，明天還會有多少政策，在同樣的搖擺中被犧牲，高雄需要的是有準備的市政，不是被打臉後的轉彎。

