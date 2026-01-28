才喊南韓加稅25%！川普態度又轉彎？ 鬆口將與南韓談一談

美國總統川普才喊出要對南韓加徵25%關稅，27日又再度改口會與南韓政府溝通解決此問題。（翻攝白宮Flickr）

美國總統川普27日針對對南韓加徵關稅議題態度轉趨緩和，公開表示「會和南韓解決這件事」，為日前揚言將南韓商品關稅調高至25%的強硬立場留下轉圜空間。外界解讀，美韓貿易摩擦雖未解除，但雙方已為重回談判桌預留空間。

川普26日透過社群發文，指責南韓國會未履行去年與美方達成的協議，宣布將汽車、木材、製藥等產品關稅自15%調升至25%。但川普27日前往愛荷華州演講前，於白宮接受媒體訪問時，改口表示會和南韓解決加徵關稅一事，並未進一步說明是否撤回加徵關稅的決定，或提出具體解決方案。

美國貿易代表格里爾同日也釋出訊號，表示已與南韓官員通話，雙方將於本週稍晚在華府會面磋商。他強調，美方並非刻意針對南韓，雙方是盟友，但在經濟與貿易層面「必須取得平衡」。格里爾指出，美韓貿易逆差在前任拜登政府期間擴大至650億美元，這樣的結構「無法持續，必須改變」。

格里爾進一步說明，美方先前同意將關稅由25%降至15%，前提是南韓承諾對美投資3,500億美元、擴大美國汽車進口，並改善農產品非關稅障礙，但相關投資法案至今未在南韓國會完成立法，導致美方認為承諾尚未真正落實。

目前南韓國會仍未通過《韓美戰略投資管理相關特別法案》，該法案被視為對美投資3500億美元的重要法律依據，仍有5項相關法案待審。

南韓執政陣營表示，國會預計2月召開全體會議，相關法案可望在2月底至3月初通過。而美韓關稅談判如何發展，仍有待雙方後續磋商結果。

