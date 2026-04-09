才喊和平！又打臉鄭麗文 共軍宣布「實彈射擊」

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鄭麗文希望能帶給所有台灣親朋好友和平。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文近日率團訪中，被藍營定調為和平之旅，不過中共當局除了昨日派出軍機、軍艦擾台之外，今天又突襲宣布在黃海北部進行實彈射擊。而目前鄭麗文正參訪上海洋山港，仍再次呼籲兩岸要和平。

鄭麗文一早到上海洋山港，這也是台灣政治人物到上海必訪行程，他下車後對著鏡頭揮手，還比了一個ok手勢，看起來這趟中國行收穫不少，他還特別到港區裡，參觀貨櫃裝載情況，隨後再次發表談話，再次呼籲兩岸要和平。

國民黨主席鄭麗文：「在天空飛的應該是鳥，不是飛彈，在海裡游的應該是魚，不是軍艦，此行到大陸會帶什麼禮物回來給我們，麗文衷心的希望，如果可能的話，我帶給所有台灣親朋好友的禮物，就是和平，因為和平可以讓一切成為可能。」

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鄭麗文在談話裡，多次提及要和平，還希望可以將和平當作禮物帶回台灣，接下來10號要展開鄭習會，兩人的談話也將成為焦點。

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