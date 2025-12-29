才喊完和平「中國就圍台軍演」 蔣萬安：造成衝突升高的行為我都譴責

記者陳思妤／台北報導

台北市長蔣萬安昨（28）日才到上海參加雙城論壇，還贈上海市長龔正「錫盤子」，還喊話，希望將來談到台海時，「想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」。然而，中國解放軍東部戰區隨即宣布今（29）日起實施聯合圍台軍演。對此，蔣萬安表示，對任何造成區域衝突升高的行為都予以嚴厲譴責，為政者應該要克制，要以民為本。

為期兩天的雙城論壇剛結束，蔣萬安昨天才在雙城論壇中說，希望在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，這是他一直努力的目標。他還送上「錫盤子」給上海市長龔正，表達台北市政府對雙城論壇這份得來不易的情誼，抱持倍加珍惜與守護的態度。

廣告 廣告

然而，中國解放軍東部軍區今天立即實施圍台軍演，稱今起在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，更聲稱，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。東部戰區還嗆，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。東部軍區也將在30日進行實彈射擊。

對此，蔣萬安今天出席台北市民當家熱線二十週年暨AI創新發布記者會，會後受訪時強調，任何造成區域衝突升高的行為，「我都予以嚴厲的譴責」。

蔣萬安強調，立場非常堅定而且一貫，要對話不要對峙，要和平繁榮不要波濤呼嘯，為政者也應該要克制、以民為本。蔣萬安說，他也表達過，為政者的責任就是應該要降低風險、控管危機、守護人民的安全。

更多三立新聞網報導

中共軍演打臉蔣萬安和平幻想！吳靜怡揭藍致命破口：握手沒用

蔣萬安才在雙城喊和平…中國今起圍台軍演 沈伯洋：別幻想！這就是現實

解放軍宣布軍演 律師：蔣萬安去上海雙城論壇有個鳥用？兩岸和平在哪？

解放軍宣布繞台軍演！吳思瑤：中國給蔣萬安帶回的伴手禮？

