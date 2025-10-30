才喊明年見！河智媛、禹洙漢爆明年不與樂天續約 兩人親自回應了
啦啦隊女神河智媛、禹洙漢、安芝儇、朴旻曙今（30日）出席電商品牌活動，由於河智媛、禹洙漢的無限夢想娛樂經紀員工總經理兼實際負責人詹智能日前遭刺死，讓粉絲們很擔憂2人明年不續約留在台灣。對此，河智媛、禹洙漢表示，一切都以公司公告為主，禹洙漢說：「這些都還沒有確定的事情，我們不是故意要隱藏，大家還是要小心一點，不要輕信網路上的消息。」
樂天桃猿棒球隊日前拿下首座冠軍，可惜河智媛、禹洙漢當天未在場上應援，河智媛遺憾的說：「一加入球隊，樂天就獲勝，覺得很開心，也很幸運，但沒辦法實際參與也覺得很可惜。」禹洙漢也說：「 第一次待球隊就優勝，身為啦啦隊很開心。」身為台鋼啦啦隊的安芝儇、朴旻曙則在旁調皮的以中文大喊，「明年台鋼總冠軍」，承諾雖然還不確定明年動向，但仍會為台鋼雄鷹加油。
河智媛、安芝儇、南珉貞近期接連受傷，朴旻曙透露，經紀公司一直提醒她要小心，「公司說下一個是我，一直叫我小心不要跌倒。」她向粉絲喊話：「如果我真的跌倒了，記得要關心我。」
她笑言，相較避免跌倒，更困難的是跌倒後還能帥氣的站起身繼續表演，她認為南珉貞非常厲害，「平常就要多練習這方面」，其他成員坦言，平時跳舞前就會多拉伸，跳舞時要保持專注謹慎，才能避免受傷意外發生。
