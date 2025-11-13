才喊繼續上訴！NewJeans全員回頭了 態度大轉：願回ADOR活動
記者林汝珊／台北報導
2024年 ADOR 開除「NewJeans之母」前代表閔熙珍，讓 NewJeans 成員相當失望，並自行宣布與 ADOR 解約，強調不會支付違約金。雙方官司長達近一年，日前一審宣判 NewJeans 敗訴，不過她們強調會繼續上訴。相隔近兩週，如今成員 Haerin 與 Hyein 表示願意回歸 ADOR 繼續活動。
ADOR 今（12日）透過官方聲明表示，NewJeans 成員 Haerin 與 Hyein 已表達希望繼續與 ADOR 一同活動的意願，「兩位成員與家人經過深思熟慮，並與 ADOR 充分討論後，決定尊重法院的判決，遵守專屬合約。」並強調：「我們將盡全力協助海琳與惠仁順利展開演藝活動。」此外，稍早另三位成員DANIELLE、HANNI和MINJI也跟進，決定正式回歸所屬公司ADOR。
回顧一審判決，法院表示，僅因閔前代表被解任，並不代表 ADOR 在 NewJeans 的經紀管理上出現空白，也無法認定 ADOR 缺乏執行經紀業務的計畫或能力，且專屬合約中也沒有規定閔熙珍必須擔任 ADOR 代表，因此不能認定 ADOR 已無法履行經紀義務，不構成解約理由。
