才喊訪美談關稅就被破梗！鍾佳濱狠酸黃國昌：機上WiFi或念力促成都支持

鍾佳濱表示還是正面看待黃國昌的努力，「因為在飛機上就算可以用WiFi或念力來促成這樣的結果，都覺得應該要予以支持」。（圖／翻攝畫面）

民眾黨主席黃國昌在立委任期倒數約20天之際，突然率團訪問美國，稱要去談軍購跟關稅，要和美國政府面對面對談。不過，據《紐約時報》報導，台灣與川普政府即將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%，似乎黃國昌都還沒跟美方談就被破梗。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（13）日表示，還是正面看待黃國昌的努力，「因為在飛機上就算可以用WiFi或念力來促成這樣的結果，都覺得應該要予以支持」。

鍾佳濱表示，台美關稅議題從去年四月以來就受到各界關注，目前也傳出比較正面的結果，根據美國媒體報導期待的關稅稅率15%，可能是國人在台美關稅能夠促進雙方貿易情況下，一個樂見的結果。

鍾佳濱說，對於能夠促成台美關稅合理制定的任何努力，都正向看待，「當然黃國昌主席這趟搭飛機沒還有到美國之前，就傳出這樣的消息，我們還是正面看待他的努力，因為在飛機上就算可以用WiFi，或念力來促成這樣的結果，都覺得應該要予以支持。」

對於報導指稱，台灣的關稅稅率將降至15%，條件是台積電必須在美國進行更大規模的投資，傳出至少得再增建5座半導體廠。對此，鍾佳濱指出，美媒的報導都會很審慎的去看待，至於美國政府官方有任何期待跟要求，可以透過磋商來決定。事實上，台積電本身台灣認為是護國神山，對台股貢獻相當大，不可諱言台積電本身資金，是來自於很多國際資本挹注，雖然在台灣的股市上市，但台積電是外資最熱中投資的一個對象，因此來自於國際的資金在，在美國尋求最適當的運用，這也是全球布局的考量。

鍾佳濱說，尊重台積電當局基於在整個世界晶片的供應市場上做出最好的佈局，至於美方也有他們的期待，有關台積電赴美投資的議題，過去外界有非常高度的關注，從最後的市場反應來看，台積電所做的決定應該都符合市場期待。

