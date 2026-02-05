才喊話別辜負當下 陳文茜洩抗癌近況： 死亡是最終和平相處時刻

陳文茜罹患黑色素癌第4期，長期來不斷接受治療。（圖／文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

資深媒體人陳文茜2024年罹患黑色素癌第4期，擴散至多個器官，長期來不斷接受治療，日前在社群曬出坐著輪椅的照片，並感嘆：「歲月易逝，一絲不剩，別辜負任何一個當下」，讓外界為她的堅強感到不捨，昨(4日)深夜，陳文茜在臉書發表一封寫給「免疫系統」的PO文，文末強調：「死亡，才是我們最終和平相處的時刻」，湧入不少網友留言打氣。

陳文茜昨天深夜發布名為「致我親愛的免疫系統」的PO文，她表示活了這麼多年以來，第一次寫信給「對方」，接著挑明「經常互相殘殺」是兩人的實際關係，「因為你改變了我的一生，所有的際遇，成長環境，因為你我始終一生處於疾病狀態，因為你我既堅強，也脆弱」，最後強調「免疫系統」雖然是人生的第一個際遇，也可能也是造成自己離世的理由。

陳文茜罹患黑色素癌第四期。(圖／文茜的世界周報 Sisy's World News 臉書)

陳文茜細數「免疫系統」帶來的種種缺點後，強調這段期間所獲得的情緒，總是讓自己陷入更深淵的黑暗，讓她大動肝火怒斥：「你就是一個不折不扣的沒有憐憫之心，沒有盡期的莫名東西，你攀關係，像那些我始終看不起的攀緣人兒，沒有自己的本事，一切就是搞關係」，發洩完不滿情緒後，陳文茜還是態度放軟，懇求「免疫系統」能做出讓步：「你至少有點Cohen 才氣，留給我一首歌，然後趕快滾」。

歷經多年來對抗病魔的過程，陳文茜也向「免疫系統」進行喊話：「我們沒有羅密歐與茱麗葉的愛情悲劇，死亡才是我們最終和平相處的時刻」，最後強調一句「後會無期」，看得出來心中滿是無奈，眼見她心情陷入低落情緒，網友紛紛留言打氣：「你很勇敢，活得發光」、「永遠達觀的生命鬥士」、「雖然苦，但你活成了一個榜樣」。

