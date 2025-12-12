才喊請吃美食街！見女友點「486元套餐」 小氣男嗆奢侈：幫忙出錢

生活中心／綜合報導

情侶交往不只個性需要磨合，若是三觀不同也很難走下去。近日有網友抱怨，最近和女友去百貨公司美食街用餐，因為有領到獎金，因此提議要請客，沒想到女友點了486元的檸檬魚套餐，導致2人一餐花下來要753元，他認為對方的行為太奢侈，隨即要求對方要補錢。文章曝光，眾人看傻表示，「沒錢就不要裝大爺，難看！」

一名網友在Dcard發文表示，因為自己薪水不高，所以和女友剛交往時就說好要AA制。但近來他在工作上有多領到獎金，因此和女友去吃美食街時，就提議要請對方吃飯，2人最後到泰式料理店用餐。

原PO本來預想美食街餐點價格在200元上下，孰料女友竟點了菜單上最貴的檸檬魚，還升級套餐並加點月亮蝦餅，最後2人花了753元，他不禁氣喊，「點這樣不覺得有點太奢侈嗎？」認為對方沒有替自己著想，遠遠超過他預期要付錢的額度。

雙方回家後，原PO傳訊要求，「我覺得妳今天點得有點太多、太超過了，希望餐費妳可以幫出一點」，讓女友看了相當傻眼，「點餐的時候你也沒說什麼，現在突然跟我要錢，是有事嗎？」原PO強調，「沒想到妳會點這麼貴的啊」，2人爭吵到最後，女友氣得已讀不回，原PO因此上網求救，「我現在不知道要怎辦才好，難道這餐我只能默默自己吞了？」

眾人紛紛看傻，「這金額不是很正常嗎？如果去百貨公司逛，覺得這樣很貴的話，下次去吃滷肉飯再說你請客就好」、「沒有本事就不要亂請客」、「你超可憐，你還是不要交女友，先存錢吧，沒錢還愛裝闊說要請客」、「覺得很貴的話，應該在看到菜單點餐的時候直接當面講清楚。」

還有網友質疑，「這篇是反串嗎」、「繼鹽酥雞之亂後你是不是要叫檸檬魚男，兩個人毛病還一模一樣，請客有預設價位還不先說，當女友通靈少女？」、「這是在致敬之前的拜金鹹酥雞嗎？」

