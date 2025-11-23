才喊重新出發！范冰冰奪金馬影后「陸粉0關心」遭封殺7年⋯下場曝光

記者林汝珊／台北報導

中國女星范冰冰在 2018 年爆出逃稅風波，背負 8.8 億人民幣罰款後遭中國娛樂圈封殺。昨（22）日她以馬來西亞電影《地母》勇奪第 62 屆金馬獎「最佳女主角」成功封后，她也喊話重新出發，不過消息傳回中國後卻幾乎沒有反應，連熱搜榜都找不到范冰冰相關關鍵字。

范冰冰奪影后，張吉安導演代為領獎。（圖／翻攝自MyVideo）

范冰冰未出席受獎，由《地母》導演張吉安代為領獎。導演透露，當初猶豫是否找范冰冰演出時，她強調「奉陪到底」，親自走進農田、甚至在泥地裡跌倒，就為了證明自己願意從頭開始。范冰冰也透過電話發表感言：「謝謝金馬的肯定，也謝謝導演的信任。作為中國電影人，我期望能在作品中傳遞更多價值。」

范冰冰奪影后的消息在台灣迅速引爆關注，但在中國網路上幾乎沒有任何討論。范冰冰工作室昨夜在微博發出「恭喜獲得寶島最佳女主角」的貼文，也很快被撤下，社群平台上完全未見相關報導，微博熱搜前 50 名亦無任何與范冰冰得獎有關的詞條。

