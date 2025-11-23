才喊重新出發！范冰冰奪金馬影后「陸粉0關心」遭封殺7年⋯下場曝光
記者林汝珊／台北報導
中國女星范冰冰在 2018 年爆出逃稅風波，背負 8.8 億人民幣罰款後遭中國娛樂圈封殺。昨（22）日她以馬來西亞電影《地母》勇奪第 62 屆金馬獎「最佳女主角」成功封后，她也喊話重新出發，不過消息傳回中國後卻幾乎沒有反應，連熱搜榜都找不到范冰冰相關關鍵字。
范冰冰未出席受獎，由《地母》導演張吉安代為領獎。導演透露，當初猶豫是否找范冰冰演出時，她強調「奉陪到底」，親自走進農田、甚至在泥地裡跌倒，就為了證明自己願意從頭開始。范冰冰也透過電話發表感言：「謝謝金馬的肯定，也謝謝導演的信任。作為中國電影人，我期望能在作品中傳遞更多價值。」
范冰冰奪影后的消息在台灣迅速引爆關注，但在中國網路上幾乎沒有任何討論。范冰冰工作室昨夜在微博發出「恭喜獲得寶島最佳女主角」的貼文，也很快被撤下，社群平台上完全未見相關報導，微博熱搜前 50 名亦無任何與范冰冰得獎有關的詞條。
更多三立新聞網報導
回憶殺！夢回《我結》SJ希澈「隔11年合體郭雪芙」同框畫面曝光
售票強碰AAA！金唱片登大巨蛋開唱 網一片哀嚎：同一批人怎麼搶
子瑜等10年回家唱！TWICE官方文超暖「特別一夜」娜璉貼文藏玄機
子瑜10年願望成真！高雄開唱掀暴動「帶成員回家了」韓網全感動哭
其他人也在看
中國旅客大撤退！巴士公司估「損失4000萬」…日本商圈業者：其他客人更容易來
日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。日本國內從觀光景點、巴士公司到飯店過去1週開始陸續感受到不同程度的衝擊，其中巴士公司坦言已面臨約802萬元的損失：「中國團客的消失，對我們的營收真的非常傷。」鏡報 ・ 4 小時前
熟男如何不顯老？ 醫曝顧好「一數值」能逆轉老化時鐘
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 一般人都想逆齡、越活越年輕，但多數男性卻是越來越顯疲態，究竟為什麼？新陳代謝暨減重專科醫師周建安解答，答案與男性荷爾蒙「睪固酮」（TT）有關，如果能夠掌握健康飲食與運動，穩定睪固酮，就能保持活力，且跨國研究證實，睪固酮能幫「老化時鐘」踩煞車，60 歲以上男性抗老化效果強度甚至是年輕人的2.6倍。 周建安指出，該項研究...匯流新聞網 ・ 56 分鐘前
金馬62/工作室發「寶島最佳女主角」刪文 范冰冰低調首發聲
大陸女星范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎最佳女主角獎，她的工作室在第一時間於微博發文稱「榮獲來自寶島的最佳女主角」，但該篇貼文已刪除，范冰冰事後也發文了。中天新聞網 ・ 5 小時前
台鐵區間車驚見大片塗鴉 鐵警調閱監視器偵辦
台灣鐵路公司1108次區間車第4節車廂車壁今日清晨被發現有大面積塗鴉，噴上藍色英文字及紫色外框。鐵路警察局獲報後，目前已組成專案小組，調閱周邊監視器積極偵辦中。台灣鐵路公司表示，停在七堵站場的EMU934今日清晨6時許，機員進行整備時，發現第4節車廂外，有大面積塗鴉，第一時間便通報鐵路警察局，並進行自由時報 ・ 1 小時前
台中登山驚魂！現役裝甲兵八唐縱走失蹤 女友焦急報警搜救展開
江男服役於十軍團586旅裝甲兵，休假期間騎機車前往和平區松鶴端，沿八唐縱走路線進行登山活動，根據座標記錄，他21日上午7時26分開始登山，中午12時52分留下最後座標，下午4時33分登頂返程，並於晚上7時11分向女友表示僅剩1公里下山，但之後就失去聯絡，家屬焦急萬分，目前在...CTWANT ・ 1 小時前
不只1人受害！男騙「車反鎖.無法維修」 借錢後人蒸發
台中有民眾投訴遇到假借錢真詐騙事件，有店家說詐騙男子，當時表現出神情緊張滿頭大汗的樣子，說他車子反鎖，重要物品都在車裡，向店家開口借錢，還主動留下自己電話、車牌、身分證等相關資料，取得店家信任，沒想到...華視 ・ 1 小時前
「電話另一頭哭慘」范冰冰摘金馬影后 「6天前就拿到簽證」未出席原因曝光！
即時中心／綜合報導第62屆金馬獎在昨（22）日順利落幕，中國女星范冰冰憑藉主演張吉安執導新片《地母》順利拿下影后，但她人並未出席典禮，由導演代為領獎。23日凌晨，張吉安攜同片演員許恩怡、白潤音一同出席慶功宴，也解釋范冰冰最終無法來台出席，是因為接下了新工作。導演李安也現身慶功宴現場，並與范冰冰通上電話。民視 ・ 6 小時前
貓狗餵食憑感覺倒飼料？ 獸醫：台毛孩逾半數肥胖
毛孩餵食到底要怎麼一控制份量？每日吃多少、營養到底夠不夠？光點犬貓專科醫院院長林筱瑞表示，不少飼主習慣憑感覺餵食，忽略了...聯合新聞網 ・ 2 小時前
金馬62/范冰冰視訊導演 見獎座「哭成大花臉」畫面曝
第62屆金馬獎昨（22）日在台北流行音樂中心登場，大陸女星范冰冰以《地母》獲得最佳女主角獎，金馬執委會公開後台影片，范冰冰與導演張吉安視訊，她聽聞消息後爆哭成大花臉，一邊捏著鼻子又哭又笑。中天新聞網 ・ 6 小時前
金馬62／范冰冰奪金馬影后！遭call out「淚喊2次中國」真心曝光
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆影后入圍名單大激戰：《地母》范冰冰、《深度安靜》林依晨、《我們意外的勇氣》劉若英、《大濛》方郁婷與《我家的事》高伊玲，獎項由61屆金馬影后鍾雪瑩宣布得獎62屆影后為「《地母》范冰冰」，導演上台秒call in給范冰冰，才笑稱「我希望他會接我電話！」，下秒范冰冰激動接通了。民視 ・ 8 小時前
民進黨開鍘垃圾山主謀李有財 蘇一峰酸：昨還說是國民黨的
高雄月世界遭不肖業者傾倒數十噸垃圾形成「垃圾山」，幕後主謀碧紅里里長李有財父子檔身分曝光後，民進黨今（22）日火速發出聲明開除李有財黨籍。對此，胸腔科醫師蘇一峰質疑，前一天還有人洗風向稱李有財是國民黨籍，如今又宣布開除黨籍，怎麼說法變來變去。中天新聞網 ・ 16 小時前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰遭封殺7年奪影后 中國網友反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，今年44歲中國女星范冰冰以新作《地母》同時入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。上月底她盛裝現身東京影展紅毯，而睽違9年范冰冰雖然未出席本屆金馬獎，但仍然奪回金馬影后。消息曝光，中國網友在社群平台瘋狂祝賀，不過卻未登上熱搜，立刻怒問「為什麼？」。民視 ・ 15 小時前
物流中心大火遺留廢棄物惡臭案 家樂福抗罰勝訴
（中央社記者劉世怡台北23日電）家樂福楊梅物流中心火災後遺留廢棄物逾7個月，產生惡臭遭罰327萬元。北高行審理後認定，火災事件並非空氣污染防制法規範的污染源，桃園巿府開罰有誤，判決免罰。可上訴。中央社 ・ 1 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 23 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 6 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前