才喊電商業績差 館長宣布收攤千萬副業！再次怪民進黨

館長宣布副業「True飯」月底歇業經營。（翻攝YT頻道「館長惡名昭彰」）

網紅「館長」陳之漢斥資上千萬元經營的餐飲品牌「True飯」，確定將於11月底正式結束營業。他坦言這次的決定是為了及時止損，因為生意實在是撐不下去了。館長在直播中大吐苦水，怒氣沖沖地將矛頭指向「這個偉大的民進黨」，直批這次非洲豬瘟風波簡直是讓他元氣大傷，被徹底害慘。

館長在YouTube直播氣憤表示，「True飯」主打的就是叉燒、脆皮燒肉、排骨和滷肉飯這些以溫體豬肉製品為核心的菜色。但非洲豬瘟疫情一爆發，店裡一度連續7、8天陷入「無肉可賣」的窘境，破口大罵：「我真的被這個偉大的民進黨害死」。

廣告 廣告

他無奈感嘆客人只能退而求其次選擇雞腿便當，導致全店日營業額僅剩幾萬元，連支付員工薪水都不夠。儘管目前豬肉供應已恢復，但先前風聲太大，顧客們至今仍是心有餘悸，不敢輕易購買。除了豬肉供應問題，館長也提到餐飲業的沉重壓力，「反正現在員工也難請，部分員工也移去另一個蛋捲店底下」，他決定將餐廳收攤，只經營到11月底，廚房會保留下來當作未來招待朋友的場所。

面對網友質疑他「生意不好怪民進黨」，館長惱羞成怒反擊，認為所有賣豬肉的同業都是有苦難言，「我保證都X到心裡口難開」，肉品進貨成本和品質亂成一團，讓他實在無法繼續虧損下去，「我實在受不了，都沒有什麼生意！」

事實上，「True飯」自2023年6月開幕以來就一路走得崎嶇坎坷，即便招牌「獨門風烤脆皮燒肉」便當定價250元，館長也曾哀嘆客人嫌貴不買，據內部收支表顯示，每個月都在虧損，在餐飲業利潤微薄、人事與租金成本高築的壓力下，館長早撂下狠話「如果還是弄不起來，我也不想開了」，非洲豬瘟只是壓垮駱駝的最後一根稻草，讓原已困難的經營雪上加霜，館長只能忍痛宣布歇業。

更多鏡週刊報導

館長中國行業績差！情勒怒噴粉絲：你們像個人嗎？ 面對陸粉堆笑臉

從「抗中保台」到「兩頭落空」 486先生斷言館長事業只剩死路一條

館長與汪小菲同遊北京 大口喝「豆汁兒」讚味道不錯