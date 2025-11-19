才喊「可恥」！川普再次點名美國晶片產業被拿走：我不責怪台灣

國際中心／施郁韻報導

日前美國總統川普（Donald Trump）於當地時間17日受訪時，指全部的晶片生意幾乎都被台灣搶走，這是非常可恥（disgraceful），但好消息是，它們即將回流到美國。川普19日再度發聲，提到晶片產業從美國手中被拿走，並不責怪台灣。

川普19日出席沙烏地阿拉伯投資論壇，每回只要講晶片產業，就會再提起台灣。川普表示，美國在30、40年前領導晶片產業，美國拿下100%晶片產業，但有人從美國手上將一切拿走，他不責怪台灣等這些人，指出真正問題，因為沒有總統保護美國的產業。

川普指出，若當初向外流的晶片產品課徵250%的關稅，產業就不會離開，美國企業包括英特爾（Intel）會成為產業中的巨頭。

川普也支持引進外國技術人員，直言這是重振美國晶片產業的關鍵。他舉例，亞利桑那州的晶片工廠的大型設施，需要大量技術人員進駐。川普希望專家能教導美國人員相關技術，以加速美國在地生產製造電腦晶片。

川普認為，同意美國引進外國技術人員，才是「讓美國再次偉大」（MAGA）的正確方法。

川普提到喬治亞州的電池工廠，因外籍勞工問題引發爭議。他表示，外籍人員被要求離開，他成功阻止這樣的情況發生，讓他們留下來教導美國工人如何製造電池。

川普反問坐在台下的輝達執行長黃仁勳，「我不認為你（黃仁勳）可以和來自台灣的朋友可以（到美國）設大廠，讓美國擁有40%到50%的晶片生意，我不認為你們可以雇用連晶片長什麼樣子都不知道的勞工來做到這件事，你同意嗎？」他強調，反對引進技術人員的人，是不理解實際情況。

