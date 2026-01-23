才喊「賣肉還債」！舔共女星遭傳破產 怒PO豪宅照反擊：有車有司機

娛樂中心／許智超報導

照片中的劉樂妍換上白色工作袍、頭戴藍色防塵帽，站在羊肉分切與處理區。（圖／翻攝自微博）

前女F4成員劉樂妍赴中國發展多年，近期大多靠直播及賣水果維生，近日則前往寧夏鹽池的一處羊肉處理工廠，公開畫面並喊出「賣肉還債」，引發熱議。面對網路上不明影片，稱她生病、破產、住處牆面斑駁，甚至是沒錢吹暖氣等傳聞，劉樂妍也發文回擊，怒批相關謠言是「抹黑」，同時強調自己沒負債，台灣兩棟房子也快還清。

劉樂妍日前PO出的照片中，可見她身穿白色工作袍、頭戴藍色防塵帽，站在羊肉分切與處理區，以反諷自嘲語氣直播賣貨，寫下「舔共女星劉樂妍淪落寧夏鹽池賣肉還債！」、「賣肉了，賣肉了，賣肉啦」，吸引粉絲關注直播。

廣告 廣告

劉樂妍公開寧夏居住的豪宅內部，及大樓窗外夜景。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

對於網路上傳出她「生活落魄、付不起暖氣費」，劉樂妍就曾發長文透露自己在中國河北、寧夏兩地各租一套房，「河北現在是我的家，寧夏現在也是我的家」，還公開位於寧夏銀川的住處實況，更強調位於銀川「閱海灣中央商務區（CBD）」，格局為「一梯一戶」，3房2廳2廁的豪宅，並擁有大片落地窗與漂亮的開放式廚房，藉此打破「住出租屋牆面斑駁」的傳言。

劉樂妍公開寧夏居住的豪宅內部，及大樓窗外夜景。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍表示，她才剛繳暖氣費，還有轉帳截圖，「說我生病病死的、沒錢就醫的，我2023年就保上了河南醫保，我都貼出來好幾次了」。她也提到，自己有兩台車、請司機，甚至想不起來多久沒搭公車及地鐵，更「我沒有任何的欠款、沒有任何的負債，我台灣2間房子馬上就要還清了，我來大陸馬上就要10年了，如果這個地方不好，我能在這裡待10年嗎？」

更多三立新聞網報導

瑞典生產福利超狂！「3晚包吃住」醫院帳單曝光 過來人揭內幕

身體成X型！中國講師魔性教學成迷因 安心亞神還原：有靈動嗎

黃明志爆染毒不認罪！雪碧慟喊「字字不提逝者」 怒嗆聲：鬼才真是鬼才

黃安突失聲、長骨刺！健康連出狀況 醫：嚴重恐失禁、癱瘓

