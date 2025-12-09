才喊「降低一點」！三地集團總裁鍾嘉村湊足2.2億保金 法院裁准交保需戴電子腳鐐

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

三地集團總裁鍾嘉村、開陽能源董事長蔡宗融等人，涉嫌在屏東大型太陽能光電場開發案中提供不實財務資訊、灌水工程款並侵占公司資金，侵害合豐能源公司等企業權益，不法金額估3億5084萬元，昨（8）日遭高雄地檢署依違反《證券交易法》特別背信及《公司法》等罪起訴。遭羈押禁見的鍾嘉村昨移審高雄地院，檢方要求高於2.2億保釋金，鍾嘉村卻當庭稱「籌不出來」，被法官裁定還押，若籌出保釋金再具狀聲請交保。而鍾嘉村的家屬疑似在一夜之間湊足2.2億元保釋金，今日上午透過律師具狀聲請交保，法院下午裁准交保，但需接受科技監控配戴電子腳鐶，限制出境出海。

（圖／三地能源官網）

雄檢偵辦期間，鍾嘉村已坦承部分犯罪事實，並繳回逾1.2億元不法所得。據《聯合新聞網》報導，延押庭上，檢辯雙方針對交保條件激烈交鋒。辯方主張，鍾嘉村自羈押後金流遭銀行阻斷，資金調度困難，且其身兼多家公司負責人，並無逃亡可能，盼准交保。

不過檢方指出，鍾嘉村涉案金額估達3億5084萬元，扣除已繳回款項，建請以不低於2.2億元交保，並須接受電子腳鐐監控。對此，辯方再稱鍾嘉村有就醫與手術需求，佩戴電子腳鐐將影響醫療行為。

審理期間，承審法官陳川傑原考慮裁定2.2億元交保，但鍾嘉村當庭表示資金吃緊、身體狀況不佳「籌不出來，希望可以降低一點，不要再押了」。法官則表示，二審曾認為先前2000萬元交保金過低，對鍾嘉村毫無壓力，顯見金額過低沒有預防逃跑意義，且三地集團規模龐大，如果以低保釋金交保，卻趁機出逃，無法向國人交代。

最終，法院一度休庭讓律師籌資，重新開庭後確認難以在昨天籌足保金。法官最終裁定先行羈押，若9日上午10時前籌足保釋金可具狀聲請交保，最遲延至10日，但必須配戴電子腳鐐。而今日9時，鍾嘉村家屬透過律師提出聲請交保，疑似在一夜間湊足2.2億元保釋金。



