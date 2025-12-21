才喜曝懷女寶！依依深夜認遇「孕期大魔王」 親揭症狀嘆太可怕
才喜曝懷女寶！依依深夜認遇「孕期大魔王」 親揭症狀嘆太可怕
娛樂中心／謝宛真報導
女星依依（陳依依）與老公納豆（林郁智）本月初宣布懷孕喜訊，19日更透過直播「寶寶性別派對」揭曉肚子裡懷的是女寶，接連消息讓眾人感受到迎接新生命的幸福，但依依昨（20）日卻坦言遇到「孕期的大魔王」，負面情緒突然排山倒海淹沒自己，讓她感到非常可怕。
懷孕已經超過3個月依依，20日深夜突在IG限動發文，表示最近感受到自己的「孕期大魔王」了，原來懷孕期間最讓她害怕、難受的，不是孕吐、疲累或頭暈，而是因為賀爾蒙劇烈變化，情緒突然莫名陷入谷底。
依依說明，「懷孕時雌激素、黃體素快速波動，直接影響大腦中與情緒相關的神經傳導物質，就像情緒坐雲霄飛車，沒來由的突然往下掉」，她認為身體上的不適對自己來說都很好排解，但負面情緒突然排山倒海淹沒自己時，那種感覺真的很可怕。
但樂觀的依依並未放任情緒失控，而是積極面對，她也跟大家分享自己的調適方法，除了告訴自己「你不是一個人，孕期情緒莫名低落真的很常見」，並明白不是自己不夠堅強，很多準媽媽都會在某些階段突然想哭、覺得空空的、提不起勁，這都很正常，這時可以吃個小小的美食、洗個熱水澡或喝杯熱茶，「記得好好照顧自己此時此刻的情緒」，做點什麼療癒的小事都好。
更多三立新聞網報導
寶寶藏不住了！依依孕肚首現形 曬美照：會是很酷的爸媽
恭喜納豆依依買房了 從看到買「只花5分鐘」！風水大師：格局旺丁
新婚依依9個月！納豆哄睡嬰兒畫面流出 慌亂模樣全被拍：原來不簡單
陳漢典祕戀Lulu早洩端倪！陶晶瑩「抓包1反應」驚喊：他下不了手
其他人也在看
宇宙人攻蛋李心潔相挺 小玉求助ChatGPT姻緣「明年下半年會出現」
宇宙人20日在台北小巨蛋開唱，驚喜宣布全新專輯即將在明年跟大家見面，慶功受訪時，現場準備了象徵好兆頭的甜點湯圓，不僅應景冬至的傳統習俗，更暗藏對新專輯的滿滿期許，也象徵演唱會圓滿落幕。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
蕭雅全遭控權勢性騷！神隱半年首度發聲 「偷刪道歉文」疑準備復出
導演蕭雅全今年6月遭女導演陳蔚爾控訴，長年對其進行性暗示與權勢性騷擾，蕭雅全事後承認自己的錯誤，公開道歉並宣布全面停工。事隔半年，如今蕭雅全卻被發現已悄悄刪除道歉文，甚至疑似為了復出做準備，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
張韶涵造型慘翻車！遭酸裁員裁到大動脈 他首回應怒喊：那些破營銷號
歌手張韶涵近來在中國展開「覓光」巡迴演唱會，卻因舞台造型掀起意外風波。她一向以多變、夢幻的演唱會造型著稱，過去常以宛如童話角色般的形象亮相，但這次巡演的新造型曝光後，卻被部分網友批評風格偏老氣，甚至嘲諷她「裁員裁到大動脈」，相關關鍵字一度登上微博熱搜。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9
派翠克開心薔薔代班《不熙娣》「成嘴替」 直言「真的很吵」、曝她私下主持態度
派翠克今（20日）出席活動時受訪，談及薔薔（林嘉凌）加入《小姐不熙娣》代班後的觀察，他直言錄影時間因此明顯變長，從原本的「10 to 10」（早上10點到晚上10點）延長至近午夜12點才收工。儘管工時拉長，派翠克仍對薔薔的表現給予正面評價，認為她的風格非常真實，更笑稱她是節目中的「嘴替」，把主持群平時不敢說的話全都說了出來。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
依依懷孕揭曉寶寶性別 納豆見「粉紅氣球」感動落淚
藝人納豆與陳依依（依依）於2024年登記結婚，日前公開懷孕喜訊，2人19日透過直播舉辦寶寶性別派對，當答案揭曉的瞬間，得知即將擁有女兒的納豆難掩內心激動，當場驚訝得張大嘴巴興奮大叫，感動到落下男兒淚。事後他轉發動態，也被好友調侃：「恭喜加入女兒奴的行列！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
經歷地鐵亮刀驚魂 KIMIKO隨身帶保溫瓶自保
19日在台北車站、中山商圈發生隨機殺人案，震驚各界，也讓舞蹈名師「KIMIKO」林睿君想起20多年前在美國紐約深夜發生的地鐵驚魂記，當晚一位醉醺醺男子上車後亮刀吼叫，KIMIKO靠著臨危不亂冷靜躲過驚險一瞬間。然而事件結束後，KK恐懼並沒有立刻消失，整整好幾個月，每當她閉上眼睛，醉漢揮舞小刀的身影就自由時報 ・ 7 小時前 ・ 10
獨家／3年前首見女方家長！頤原還原升格人夫前「恐慌內幕」
金曲樂團TRASH的吉他手頤原．去年9月和交往超過10年女友葉芸希登記結婚，今年將迎來升格人夫後的第一個農曆新年。他笑說，見雙方家長已不再緊張，因早在3年前就去女方家拜年；想起當時見家長氛圍，頤原坦言「超緊張」，由於女方是大家族、親友群龐大，「每一個都要好好按捺（照顧）。」鏡報 ・ 9 小時前 ・ 1
納豆、依依喜辦性別趴 答案揭曉後秒落淚哭到變形
【緯來新聞網】44歲藝人納豆（本名林郁智）與太太依依在去年底完成結婚登記後，今年12月8日宣布懷孕超緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
15萬人嗨翻台南！耶誕搖滾演唱會 鄭恩地台上著急「協尋幼童」暖哭網
「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會於20日晚間在永華市政中心西側廣場盛大登場，並於晚間10點多圓滿落幕，吸引超過15萬人次參與，現場人潮踴躍、氣氛熱烈，成功為台南耶誕跨年系列活動揭開序幕。台南市長黃偉哲表示，「台南好young」已成為具代表性的城市品牌，感謝市民朋友與來自各地的歌迷熱情支持，期盼透過音樂陪伴大家迎接嶄新的2026年。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
聽見22歲女兒房內「啪啪聲」！媽媽「說這句話」卻被摔門狠酸：我是成年人欸
成年女兒住家裡卻聽見尷尬聲音？一位媽媽近日無奈發文表示，她22歲的女兒仍住在家裡，沒想到她某晚卻聽到女兒房間傳出性行為聲響，後來向女兒表示希望對方不要在家發生性行為時，卻遭女兒反嗆「自己已是個成年人」再摔門而去，也讓PO文曝光後頓時引起兩極熱議。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 6
吳婉君認結束孽緣！1個月後再發聲「願所有人都被溫柔包圍」 新造型大獲好評
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人吳婉君今年3月傳出遭前男友趙駿亞家暴，不過6月時曾被《鏡週刊》報導兩人已復合，雖然事後並未對於此事進行說明，但她1...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
張文已死⋯父母得「變賣家產」賠償？律師解惑了
27歲男子張文19日在捷運台北車站及中山站周邊犯下隨機砍人案，釀成4死（含張文）11傷悲劇，案發後張文父母前往警局製作筆錄，坦言已經2年沒聯絡。有網友詢問，張文的父母是否需要變賣家產去賠償受害者家屬，對此，律師顏紘頤也解答了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10
MLB》達比修有未來動向不明 買斷合約或許是選項
教士季後至今所做的補強絕大部分都是針對投手、尤其是先發投手，這除了是Dylan Cease進入自由市緯來體育台 ・ 7 小時前 ・ 6
閃啦閃啦！《烏龍派出所》50週年新作動畫確定製作中，釋出兩津勘吉前導視覺圖
為了紀念秋本治筆下的超人氣長青漫畫《烏龍派出所》，即將在 2026 年迎來連載 50 週年，官方於「Jump Festa 2026」活動中正式宣佈啟動全新動畫企劃，並定名為《新烏龍派出所》（新こちら葛飾区亀有公園前派出所），釋出首張前導視覺圖。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 2
北捷砍人案就在眼前！女星直擊「滿地是血」嚇到失眠整晚噩夢
北捷在19日晚間發生震驚社會的張文隨機攻擊事件，不僅造成4死11傷的重大傷亡，還讓全台人心惶惶陷入恐慌，更有多位身處現場或距離極近的藝人至今仍心有餘悸。女團 L.C.G. 勵齊女孩成員惟婷，事發當下就正好身處案發附近，還直擊事發現場。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
花蓮環科園區廚餘暫置破千桶 環保局：有望月底清運完畢
受923花蓮光復洪災、10月非洲豬瘟影響，花蓮環保科技園區暫時堆放逾1000桶、共160噸家戶及事業廚餘，去化問題備受關注。環保局目前已規畫短、中、長期解決廚餘問題，最快能在月底前處理堆放園區的廚餘量，未來也會透過分流處理、增廠擴能，及公私協力設置高效能堆肥中心等方式，把廚餘資源化達到再利用目標。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
温昇豪現身中山站 《與惡》遇相似經歷⋯心痛發聲
温昇豪、Emma（李曼唯）和曾向鎮一同為《整形之後》宣傳，劇中曾向鎮有唇顎裂的問題，三人特別出席羅慧夫顱顏基金會公益座談。活動場地剛好在中山站附近，也就是19日發生砍人憾事的事發地，温昇豪沉痛地表示，「我現在心情跟所有人一樣。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台灣家樂福要改名！內部信曝光「3大保證、調整基本薪資」
統一企業收購台灣家樂福，並宣布啟動台灣家樂福更名計畫，2026年中起更換全台量販與超市門市招牌名稱，新品牌將在適當時機宣布；家樂福內部公告曝光，針對品牌更名，家樂福強調不會影響員工權益、不會影響顧客權益，也不影響現行與廠商的合作模式。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
鏡爆頭條／年過47歲無緋聞 楊宗緯身邊有男童喊他爸
47歲的楊宗緯歷來幾無緋聞，對於感情與私生活也極低調。本刊日前接獲消息，聲稱楊宗緯身邊有名3、4歲大的男孩，除了與他互動充滿童趣，輪廓也彼此激似，甚至曾聽過小朋友叫他「阿爸！」由於近年楊宗緯多半時間都在中國大陸發展，所以圈內毫無聽說他的近況，尤其男孩又擁有一張混血臉孔，更令看過的民眾覺得既驚喜又很可愛。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 發起對話