才喜曝懷女寶！依依深夜認遇「孕期大魔王」 親揭症狀嘆太可怕

娛樂中心／謝宛真報導

依依與納豆12月初宣布懷孕喜訊，各界紛紛送上祝福。（圖／翻攝自「依依 陳依依Sherry」臉書）

女星依依（陳依依）與老公納豆（林郁智）本月初宣布懷孕喜訊，19日更透過直播「寶寶性別派對」揭曉肚子裡懷的是女寶，接連消息讓眾人感受到迎接新生命的幸福，但依依昨（20）日卻坦言遇到「孕期的大魔王」，負面情緒突然排山倒海淹沒自己，讓她感到非常可怕。

依依揭曉即將喜迎女兒時，納豆當場噴淚。（圖／翻攝自納豆 IG）

懷孕已經超過3個月依依，20日深夜突在IG限動發文，表示最近感受到自己的「孕期大魔王」了，原來懷孕期間最讓她害怕、難受的，不是孕吐、疲累或頭暈，而是因為賀爾蒙劇烈變化，情緒突然莫名陷入谷底。

依依說明，「懷孕時雌激素、黃體素快速波動，直接影響大腦中與情緒相關的神經傳導物質，就像情緒坐雲霄飛車，沒來由的突然往下掉」，她認為身體上的不適對自己來說都很好排解，但負面情緒突然排山倒海淹沒自己時，那種感覺真的很可怕。

依依、納豆正積極準備如何當好新手爸媽。 （圖／翻攝自依依IG）

但樂觀的依依並未放任情緒失控，而是積極面對，她也跟大家分享自己的調適方法，除了告訴自己「你不是一個人，孕期情緒莫名低落真的很常見」，並明白不是自己不夠堅強，很多準媽媽都會在某些階段突然想哭、覺得空空的、提不起勁，這都很正常，這時可以吃個小小的美食、洗個熱水澡或喝杯熱茶，「記得好好照顧自己此時此刻的情緒」，做點什麼療癒的小事都好。

依依深夜發文坦言遇到「孕期的大魔王」。（圖／翻攝自IG @sherry11ee）

