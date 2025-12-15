才嗆台灣不會有2028大選！習近平國師再拋1招「統一更容易」：該行動就要行動

有「習近平國師」之稱的上海復旦大學教授張維為，曾在今（2025）年5月的一場演講中，明確表示「台灣沒有下一次（2028）的大選了」，一度掀起熱烈討論，而時隔近半年後，張維為再度在節目中談及統一願景、對台政策，張維為建議，北京當局可以在加大宣傳力道的同時「讓內容更生動」，更點名民進黨立委沈伯洋，認為這類的台獨份子該抓就要抓，「該說硬話就要說硬話，該採取行動就要採取行動」。

張維為在《這就是中國》節目中表示，像抖音、小紅書這樣的中國應用程式深受台灣民眾喜愛，顯示了「中國文化對台灣的影響」；張維為強調，即便兩蔣時代過後台獨勢力逐漸增強，從中國電視劇在台灣同樣受歡迎等因素可以推斷，中國文化的根基還在，「統一之後治理，要容易得多」。

談到中國對台的統一計畫，張維為指出，宣傳人員可以用更生動、靈活的方式把回歸思想帶給台灣人，比如拋出兩岸統一後的「5年規劃」；張維為解釋，可以編制一套迎接台灣回歸的方針，讓台北在10年內達到中國二線城市水平、15年達到上海的水平。

回憶起自己1996年首次訪台，張維為表示，隨著時任總統李登輝允許不同聲音出現，自己首次在學術研討會碰上民進黨學者，張維為強調，綠營對於「中國想統一台灣」的了解太過淺薄，因為對中國的人民來說，向來都是主張「消滅台獨」而非單純的「反對台獨」。張維為更點名沈伯洋表示，像這樣的台獨分子應是就該通緝、該抓就抓、該判就判，「我跟你好言相勸，但該說硬話就要說硬話，該採取行動就要採取行動」。

