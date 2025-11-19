才嗆收上萬台獨舉報! 下一秒國台辦口誤:"懲獨"必遭懲治
政治中心／綜合報導
中國跨境鎮壓立委沈伯洋，立院龍頭韓國瑜卻沒表態支持，民進黨立委今天在國防外交委員會，臨時提案，聲援沈伯洋，不過，國台辦今天召開記者會，聲稱收到上萬台獨舉報，卻口誤把「謀」獨必遭懲治，說成了「懲」獨必遭懲治，等於打臉自己，沈伯洋反諷，中國終於說出真心話。
中國點名沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立委在國防外交委員會上，提出臨時提案聲援沈伯洋，強調中國對我國國人沒有管轄權，中共應自我克制、予以嚴厲譴責。立委（民）王定宇：「我們遺憾院不做，那我們委員會應該可以來做，特別這次牽涉到是，本委員會的同仁，呼籲中共作為一個大國，要以文明崛起贏得尊重，老是這種耍流氓手段，你只有大但沒有任何文明可言，那我們給予最嚴厲的譴責。」
中國國台辦發言人朱鳳蓮口誤說「懲獨」必遭懲治（圖／民視新聞）立委（民）林楚茵vs.王定宇：「本會呼籲中共應自我克制，我希望做一下這個文字的修正，我本來以為她要把自我克制，改成應自我了斷，但是沒關係我尊重。」主席國民黨立委馬文君，多次詢問有沒有意見，但自家人幾乎都不在場，最後沒表決就通過提案。國民黨立委馬文君：「其他在場委員還有沒有其他意見，沒有意見本提案照案通過。」
中國撈過界，今年三月還推出「舉報台獨」專欄，聲稱收到上萬封舉報，不過，國台辦發言人朱鳳蓮開嗆時，竟口誤說錯話。中國國台辦發言人朱鳳蓮：「正告台獨頑固分子，不要心存僥倖，懲獨利劍高懸，"懲獨"必遭懲治，謀獨必遭懲治。」立委（民）沈伯洋：「國台辦終於吐出了真心話，本來他們是要講這個謀獨，會遭到什麼樣的懲戒，就會講成懲獨為什麼呢，因為跨國鎮壓這件事情，就是為國際社會所不容，所以國台辦這次終於講對了，他們用這種跨國鎮壓的方式，終究會遭受到制裁。」
民進黨立委沈伯洋酸中國終於說出真心話（圖／民視新聞）沈伯洋狠酸，中國終於說出真心話，等於打臉自己，朱鳳蓮的口誤，讓中國大張旗鼓的跨境鎮壓，瞬間淪為笑話。
原文出處：才嗆收上萬台獨舉報 下一秒國台辦口誤 ：「懲獨」必遭懲治
