才嗆校長行為有問題！賓賓哥堅持「校方知情」認1疏忽：沒簽直播協議

娛樂中心／羅欣怡報導

公益網紅「賓賓哥」在沒受邀情形下，與魔術師王元照前往台中市某國中演講，但卻現場開抖音直播，遭到家長檢舉，也讓校長直接中斷整場座談。事件延燒3天，賓賓哥今發長文還原現場情形，並PO出鞠躬道歉照，坦承自己「未能提前與校方簽署明確的直播協議」，是引發這次爭議的原因。

據了解，該校是邀請魔術師王元照到校演講，賓賓哥是王元照帶去的來賓，但團隊一進場，就有三台手機攝影還開直播，當下校方提醒不能直播，但卻被其中一名女攝影告知是在「拍影片」。

校長在接獲家長投訴後，立刻上前嚴正制止賓賓哥的行為，告知「我們沒有授權可以讓你們直播，也沒有授權讓你們公開」，畫面曝光後，網友一面倒撻伐賓賓哥的行為，校方更於昨晚由校長親自出馬到警局提告賓賓哥。

事件持續延燒，賓賓哥今日一早在臉書發長文道歉，強調是因為友人「刻意隱瞞」，因此並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一聯串的錯誤行為，並帶給大家困擾，對於拍到未成年也深感自責，強調「今後不論是校園還是任何有未成年人的場合，我都會提前規劃拍攝範圍，配備專人把控鏡頭，絕不再次出現類似情況，嚴格遵守未成年人保護相關規定。」

至於雙方對「直播」的爭議，賓賓哥也說明，事前團隊負責人員與校方負責人透過線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，校方當時並未提出異議，僅囑咐遵守校園秩序，他認為或許是溝通中未就「直播拍攝範圍」、「現場執行細節」達成更精確的共識，導致校方在接到匿名舉報後，對直播行為產生誤解。

賓賓哥坦承，自己在溝通中缺乏進一步確認的細心，未能提前與校方簽署明確的直播協議，也未在現場再次核實，最終引發爭議，影響了校園正常教學秩序，「我再次向校方表示歉意。」

賓賓哥從事公益直播(圖/記者趙于瑩攝)

賓賓哥今（21日）發長文道歉，但仍堅持直播校方知情。（圖／翻攝自臉書）

賓賓哥,直播,演講,國中（圖／翻攝畫面）

賓賓哥（圖／翻攝自臉書）

