才嗆歡迎提告！寶兒喊冤「沒進貴賓室追星」 記者光速道歉了

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

曾為台灣知名女團Popu Lady成員，後轉戰職棒賽場擔任FubonAngels啦啦隊員的寶兒，日前證實已與富邦育樂結束合作。近日卻傳出其離隊原因，疑與「違反職場所規規範追星」有關，相關說法在網路延燒，也讓寶兒今（29）日親自出面澄清：「我根本沒去貴賓室也沒有追星！」

寶兒近日傳出與富邦育樂結束合作其離隊原因，疑與「違反職場所規規範追星」有關，他今（29）日親自出面澄清：「我根本沒去貴賓室也沒有追星！」（圖／寶兒臉書）

根據《三立新聞網》報導，爭議可追溯至（2025）去年9月21日，當時韓國男團SUPER JUNIOR L.S.S.小分隊（利特、始源、神童）受邀至台北大巨蛋擔任開球嘉賓。爆料指出，啦啦隊成員Kapo與寶兒疑似擅自進入貴賓室追星，引發韓國經紀公司不滿，也被視為球團未與兩人續約的關鍵原因之一。

面對輿論鋪天蓋地的「公私不分」指控，寶兒選擇正面回應，直接在報導該事件的記者社群貼文下方留言澄清：「消息不正確啊！我也沒有去貴賓室，也沒有追星。」記者則回擊：「消息來源非常正確，歡迎她提告。」雙方隔空交火，讓爭議再度升溫。

記者在質疑者的留言底下回應。（圖／翻攝自Threads）

豈料，沒多久該記者便火速發文道歉，坦言已聯絡經紀公司查證，承認原先報導有誤，並對造成的困擾致歉。網友見狀也紛紛湧入留言區，批評媒體未經詳實查證便抹黑公眾人物，導致當事人無端遭受職場聲譽的損害。

記者火速發文道歉，引起網友不滿。（圖／翻攝自Threads）

