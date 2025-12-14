才嗆深圳機場「最沒人性」！鄭智化露面「4字回應」失言風波

鄭智化現身力挺活動。新北市政府社會局提供

新北市政府社會局為響應國際身心障礙者日，首度以專業規模打造身心障礙者時尚走秀，久未在台灣開唱的創作歌手鄭智化特別現身，以多首經典與新歌〈追夢〉為活動獻聲，他受訪時表示，接獲伊林娛樂邀請時，毫不猶豫一口答應，並立刻排開其他行程到場力挺，他感性地說，今天站上舞台的每一位表演者，都是和他一樣的身障者，很希望給大家鼓勵，「因為這是一個非常有意義的活動，所以無論如何都一定要來力挺。」

先前鄭智化發文指控深圳機場「最沒人性」，不滿他因為坐輪椅而無法上飛機，一旁工作人員卻冷眼旁觀，一番說詞引發外界熱議，事後鄭智化解釋那是他一時氣憤的說詞，今日被問到此事，鄭智化表示，事隔已久不願多談，只以《金剛經》的「無住生心」四字與大家分享心境，認為事情過去就不必糾結於當下。他也提到，大陸民航局因此加強對身心障礙者的相關設施與服務，直言自己能促成正向改變，「也算是功德一件。」

全台首創集結多種障別的身心障礙者時尚大秀《新北無礙時尚》，從台步訓練到平面拍攝，由伊林娛樂團隊規劃設計，根據每位上台參與者的身體狀態與需求，打造「限制不會阻擋美，勇敢就是最好的時尚」，傳遞身體不設限、時尚無障礙的核心精神。30 位身心障礙者，從2歲到78歲，與導盲犬一起踏上《2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT》，共同完成一場「走出生命勇氣」的時尚展演。

鄭智化演唱時30位身心障礙走秀者同台高歌。新北市政府社會局提供



