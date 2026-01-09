才嗆陳昭姿「考試不及格要留任」 林國成改口：服從黨意

昨天不滿陳昭姿沒簽「兩年條款」要留任， 林國成今天改口，不分區本來就是服從黨的意志。（圖：張啟楷臉書）

民眾黨立委陳昭姿2年任期即將屆滿，卻因為代理孕母相關法案遲遲沒有過關，還沒有簽「兩年條款」，引發同黨立委林國成不滿，以「考試不及格要留任」暗酸。對此，林國成今天（9日）改口，「不分區本來就是服從黨的意志，至於黨怎麼做我們不予置評。」

對於「兩年條款」爭議，林國成日前在節目上表示，身為不分區立委當然尊重黨中央，但如果有個案沒有通過就可以留任，其實就像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」，不符合邏輯。

陳昭姿昨天受訪時表示，「他說考試不及格，是誰考試不及格？這跟考試有關係嗎？我不了解他談話的真正意思，因為我沒有直接跟他請教過。」大家都很關心「兩年條款」，但她跟柯P訂的不是「兩年條款」，訂的是代孕法案完成。

林國成今天被問到相關議題時，態度轉趨低調。他表示，這部分，不分區遵守黨的規定，「至於其他部分我不了解」，「但我們也是遵守中央規定，不分區本來就服從黨的意志，至於黨如何去做也不予置評，只有一句話服從」。