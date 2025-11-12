又在嘴砲？才嗆「被民進黨害死」 館長便當店宣布復活：氣死你們！

政治中心／李紹宏報導

網紅館長陳之漢昨（11）日還在開直播嗆粉絲不捧場產品，還宣稱要把旗下便當品牌「True飯」收攤，還嗆「真的被偉大的民進黨害死」；結果來個回馬槍，今日晚上又宣布便當店繼續營業，還嗆「有沒有！我就說我永遠都會有流量，繼續開便當店氣死你們」。消息一出，網友相當傻眼，嗆館長「愛牽拖一堆理由，根本是要情勒！」

True飯臉書粉專宣布便當店繼續營業，還要推新菜色。（圖／翻攝自True飯臉書）

館長陳之漢在中國行時便辱罵民進黨，遭批舔共；回台開直播推銷自家枕頭時，心情也不太好，爆嗆粉絲都沒有捧場商品，「摸摸你們的良心，這樣對嗎」。隨後，他還在直播宣布，旗下便當品牌「True飯」將在11月底歇業，當時解釋是因為非洲豬瘟導致沒肉可賣，還亂噴「被偉大的民進黨害死」。但事實上，11月7日已經解除豬隻的禁運禁宰令。

廣告 廣告

沒想到，今日True飯的臉書粉專卻無預警宣布，「我們結束營業，我們又開始營業惹」，還說看到大家這麼捨不得，我們館長當然是於心不忍，強調「不只要繼續營業，還要推出新品項，敬請期待！！！」

館長陳之漢表示自己永遠有流量，還宣布便當店繼續營業，被網友噴爆。（圖／翻攝自True飯臉書）

不過有趣的是，館長本人在自己貼文內似乎沒那麼感性，火氣還很大，「有沒有！我就說我永遠都會有流量，我宣布便當店繼續營業，氣死你們！圖片為我的貓貓，牠很可愛沒有不見」。

網友酸館長旗下便當品牌「True飯」的便當很像中國預製菜。（圖／翻攝自True飯臉書）

文章一出，卻被網友酸爆了，質疑館長到底在演哪齣，「那些菜那麼像我們中國的預製菜」、「害我剛剛滴了兩滴尿..不是，是眼淚」、「祝～開越久賠越多～」、「沒事，我們不吃就是不吃，就算你推出新商品，我們也不會吃，你可以叫館長請問中國人來買」、「太棒了，一定要繼續開，到處開，佛心老闆繼續燒錢喔～小草普發一萬趕快all in買40顆捧場一下喔」、「笑死一天賣50個便當，你就繼續撐下去吧！凡事都怪政府，真沒用」。

更多三立新聞網報導

日本80歲獵人「單挑惡熊」 1槍讓牠歸西！網朝聖跪了：根本活傳奇

台灣之光！全球醫療保健勇奪第一名 狠甩7強國：連美國也輸了

一早睡醒「普發1萬全沒了」！他揭原因喊太慘 14萬網友朝聖驚呆

蘋果新品「一塊布」賣7990元！果粉笑揭「更瞎1產品」：絕對想不到

