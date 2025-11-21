才嗨迎師妹TWICE！玉澤演出差台灣「突爆遭騷擾」本人發文怒了

娛樂中心／綜合報導



南韓團體「2PM」成員玉澤演近年專注演員事業，更有消息傳出玉澤演近期在台中拍戲，許多台灣粉絲都目睹玉澤演現蹤街頭，甚至身穿便服在路邊慢跑、到餐廳用餐，今（21日）還在限時動態曬出台灣電視台報導師妹TWICE來台灣舉辦演唱會片段，嗨喊：「歡迎來台灣！」，沒想到隨後玉澤演突然情緒出現變化，在Threads發出第一則訊息，提醒粉絲「千萬別偷拍我！」，瞬間讓粉絲嚇愣急問：「怎麼了？」。





玉澤演才發文歡迎師妹來台灣，被網友笑成根本就是台灣人。（圖／翻攝自玉澤演@IG）

南韓明星玉澤演來到台中拍戲，預計待在台灣一段時間直到工作結束的他，不時會被粉絲在網路分享目擊近況，沒想到玉澤演才分享完看到台灣新聞台報導師妹TWICE來台灣的片段、又連環發了一系列台灣美食照，嗨喊「歡迎來到台灣」，晚間又突發於個人Threads首度發文，嚴正呼籲「千萬別偷拍我」，他解釋「拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，貼文一出馬上引發全台粉絲震盪。

玉澤演突發文呼籲「別偷拍」。（圖／翻攝自玉澤演@IG）

粉絲見到玉澤演使用Threads第一則發文竟是請求大家別偷拍，都不禁搖頭：「很遺憾有這樣的情形，希望之後不要有人再犯，讓你能自在地繼續體驗台灣的生活。」、「天啊這是玉澤演本人發文，請遇到的人自重，請有禮貌詢問人家可不可以拍照，不要偷拍上傳」、「本尊都出來喊話了，拜託不要一直偷拍他！！！」、「這是本人嗎？怎麼發中文」、「終於講出來了～！偷拍的真的沒禮貌也⋯⋯不好看，大家要正大光明有禮貌的詢問」、「能夠遠遠的看到就是大幸運了」、「好的，希望飄出去大家看到，雖然不在台中沒有機會遇到NPC」。









