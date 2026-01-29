才回暖又急凍？下週低溫恐0℃ 氣象粉專：比霸王寒流還扯

預估週末起冷空氣南下，北部及東半部將轉為濕涼天氣。（示意圖／本刊資料照）

今（29）日全台天氣穩定舒適，但隨著週末新一波冷空氣接近，北部及東部將轉濕冷；而展望下週，美國模式預測2月9日可能出現極強冷空氣，低空零下10℃等溫線恐壓至北台灣，平地最低溫恐下探0℃，氣象粉專直呼「比2016年霸王寒流還強」，提醒民眾提早留意。

今日受東北風減弱影響，各地普遍天氣晴朗，清晨雖有局部輻射冷卻效應，平地低溫落在10至13度之間，但白天氣溫明顯回升，中南部與東部高溫超過20度，北部也有暖陽露臉，氣溫轉為舒適。

不過這樣的穩定格局恐怕撐不到週末。預估自週六起東北季風再度增強，迎風面包括北部、東北部將轉為濕涼，白天高溫下降，早晚溫差擴大，整體體感將明顯偏涼。

進一步展望下週，民間氣象觀測社群《觀氣象看天氣》指出，根據美國最新模式模擬，2月9日上午8點，約1500公尺高空將出現零下10℃等溫線壓境北台灣。若依此推算，平地最低溫有可能接近0℃，強度甚至可能超過2016年造成多地結冰的霸王級寒流。

該粉專形容這是「相當誇張的預測」，但也提醒，目前仍屬10天以上的長期模擬，變數極大。雖然負北極震盪仍持續發展，冷空氣有機會大量南下，但實際移動路徑與強度仍需觀察模式後續變化。

美國預測模式顯示，2月9日清晨可能有強烈冷空氣壓境北台灣，平地恐探0℃。（圖／翻攝自臉書，觀氣象看天氣粉專）

