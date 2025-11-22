才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五
（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定，但夜晚與清晨仍會因輻射冷卻而偏涼，局部地區低溫有機會下探14度。真正的變化落在下周一晚間，另一波東北季風南下，北台灣將開始轉為又濕又冷的型態，且可能一路持續到周五。
示意圖／擷取自免費圖庫freepik
氣象署預報員張竣堯表示，周末兩天水氣明顯減弱，北部與東半部降雨空檔增多，陽光也較容易露臉。不過，中南部清晨氣溫會偏低，苗栗、南投等地在今晨就已出現13至14度的低溫，今晚至明晨的空曠區域仍有再降1到2度的可能。
張竣堯說明，本周六、日白天高溫大致回升到24至28度之間，天氣舒適偏暖，但夜晚冷空氣仍會在中南部累積，日夜溫差大。北台灣則以雲量偏多為主，清晨與入夜容易感到涼意。
天氣從下周一夜間開始急轉彎。張竣堯指出，新一波東北季風將在下周一晚間明顯增強，北部和東半部的水氣同步增加，入夜之後降雨機率走高，迎風面地區在下周二到周五期間會持續出現短暫雨，降雨特性偏向「連續但不劇烈」。
降雨分布方面，下周二到周五的水氣大致集中在桃園以北與東半部，基隆北海岸、大台北山區等地降雨機會最高，偶有短暫雨情，雨勢雖不大，但容易拉長濕涼體感。中南部則維持多雲到晴，天氣穩定且空檔較多，下周整體降雨機會低。
氣溫也將隨東北季風增強逐步下降。張竣堯表示，下周二、三是溫度最明顯的轉折，北台灣白天高溫可能落在22至24度以下，濕度偏高會讓體感溫度更低；夜晚及清晨低溫預估在16至18度之間，濕冷感會更突出。中南部白天仍可維持26至28度，但清晨低溫偏低、日夜溫差更大，外出民眾需留意保暖。
整體來看，本周末至下周上半段將呈現先暖後冷的型態。張竣堯提醒，北台灣未來一周的天氣關鍵字是「濕、涼、雨」，降雨雖不猛烈，但會不斷影響生活節奏；中南部則因晴朗與輻射冷卻作用明顯，早晚仍可能出現低溫。民眾在日夜溫度落差大的情況下，需留意保暖與衣物調節。
氣象署也提醒，北部與東半部從下周一深夜開始的濕冷天氣將一路維持到周五，建議早晚外出者攜帶保暖衣物，並注意路面濕滑情況；中南部雖然天氣穩定，但因溫差較大，仍要提高對低溫的敏感度，以避免受涼。
更多引新聞報導
日本人妻開直播被公公「摸胸磨蹭挑逗」 老公熟睡未醒 全程都被拍下
被分手怒揍男友！女子威脅外流性愛片「看這個叫我拿孩子的渣男」
其他人也在看
雲量偏多早晚涼！下週一北台再變天 11月颱恐生成路徑曝
中央氣象署表示今天（21日）環境仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約17至19度，隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適中廣新聞網 ・ 1 天前
週末回暖快把握！全台放晴兩天衝出遊 天氣風險：下週「這天」急凍剩16度
[Newtalk新聞] 隨著東北季風減弱，這個週末(11/22-11/23)全台將迎來短暫的「回暖空檔」，天氣風險表示，不僅雨勢趨緩，氣溫也略為回升，民眾務必把握這兩天難得的好天氣出遊或洗衣。不過好天氣總是短暫，下週一(11/24)晚間起新一波東北季風南下，北部及東半部將轉溼涼，低溫恐下探16度。 隨著冷高壓出海，原本影響台灣的東北季風已於今(22)日開始逐漸減弱，環境風場轉為偏東風。除了基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍偶有零星短暫雨之外，西半部大部分地區都將轉為多雲到晴的穩定天氣。北台灣白天高溫預計可回升至23到25度，感受上較舒適，中南部地區高溫則有26到28度。雖然白天溫暖，但清晨與夜晚受到輻射冷卻影響，各地低溫約在17至22度左右，日夜溫差依然較大，早出晚歸的民眾建議採取「洋蔥式穿搭」，內搭薄衫、外加薄外套。 天氣風險說明，明(23)日週日將是近期天氣最好、氣溫最高的一天，各地陽光露臉，相當適合戶外活動。然而好天氣稍縱即逝，預計下週一(11/24)晚間開始，新一波東北季風將再度增強南下，屆時天氣將出現轉折。下週一晚間至週二迎風面的北部、東半部雲量再度增加，轉為陰有局部短暫雨的天氣新頭殼 ・ 5 小時前
下週恐有新颱「天琴」 專家示警：1情況像鳳凰
下週恐有新颱「天琴」 專家示警：1情況像鳳凰EBC東森新聞 ・ 21 小時前
今高溫飆30度！11/24北台變天降溫 還有熱帶擾動發展
今(22日)逐漸回溫中南部白天舒適，高溫上看30度。氣象專家吳德榮提醒，下週一(24日)晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。中天新聞網 ・ 9 小時前
11/24北台轉濕冷 吳德榮：南海熱帶擾動距離遙遠
今（21日）中部3500公尺高山有望追雪，環境仍吹東北季風，早晚偏涼。吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，距離遙遠、無影響。中天新聞網 ・ 1 天前
明天天氣各地氣溫回升 西半部高溫恐30℃ 中南部留意日夜溫差大
中央氣象署表示，明天及23日早晚仍偏涼，白天各地氣溫逐漸回升，北部、宜花約攝氏22至24度，西半部及台東地區可達到26至30度，中南部日夜溫差較大，最多可達11度；降雨方面，明天基隆北海岸、大台北山區仍須留意局部短暫雨。氣象署提醒，24日起東北季風再增強，各地將再轉涼，降雨區域也擴大，北部地區轉為局部短暫雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
記憶體神話破滅？指標股華邦電一度跌停 群聯暴挫...攜「1小兵」入列跌停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上一日報復性強彈後，今（20）日開低震盪，一度暴挫逾800點，截至9時15分，暫收26,706.18點，大跌720.18點、跌幅...FTNN新聞網 ・ 1 天前
伴侶間也有禁語！心理師點名這8句話最傷感情 你愛我嗎、我受夠了都上榜
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】伴侶朝夕相處，是不是覺得彼此已愈來愈熟悉，什麼都能聊？又或是在爭吵時理智線一斷，該說與不該說的都脫口而出？CNBC報導，Cortney Warren心理師指出，「信任」是親密情感與長久關係的基礎，許多人在互動中無意間說出的話，可能在無形中削弱彼此的信任感。她也根據自己的臨床觀察，歸納出「真正彼此信任的伴侶，絕不會說出口的8句話」，包括反覆追問「你愛我嗎？」、懇求「不要離開我」、一怒之下爆出「我受夠你了」等，也教大家如何調整說法，以更健康的方式表達自己的需求。 1. 常問「你愛我嗎？」暗藏不安 改這樣說誠實表達需求 不斷尋求對方的肯定，可能是一種缺乏安全感的表現。尤其在需要主動詢問的情況下，即使對方回答「愛」，也可能顯得勉強或有不真誠的感覺。若真心信任伴侶，可以誠實表達自己的脆弱與需求，例如：「我今天有點沒安全感，可以抱抱我嗎？」或「對我來說，表達彼此的感受很重要，你最近對我們之間有什麼想法？」 2.「讓我看你的手機」 缺乏信任又傷對方隱私 當心生疑慮時，許多人會想透過檢查手機「打探」對方的隱私。但Warren心理師提醒，這樣的行為只會傳遞「我不信任你」健康醫療網 ・ 2 小時前
把握好天氣！下週一入夜再變天 「2地雨下5天」低溫探16度
今（22）日是十二節氣中的小雪，代表時序正是進入冬天，受東北季風影響，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，中央氣象署指出，下週一（24日）晚間又有一波東北季風影響，全台持續降溫至下週五，迎風面北部和東半部地區將出現降雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
飛機左引擎捲「飄來塑膠袋」 華航：第一時間關發動機、無飛安疑慮
昨（21）天傍晚接近5點，桃園機場有民眾目擊一架華航班機的左側引擎捲入異物，引發飛安疑慮。華航證實航機在後推地面作業時，忽然飄來塑膠袋，並捲入發動機，第一時間檢測完後已順利啟程，沒有飛安問題。引擎捲塑台視新聞網 ・ 3 小時前
「小雪」暖如夏飆30°C！專家曝「這天」全台急凍
生活中心／李明融報導今天是24節氣中的「小雪」，不過中央氣象署指出今天（22日）儘管持續受東北季風影響，各地早晚偏涼，但白天冷空氣逐漸減弱，溫度持續回升，北部及宜花為22到24度，中南部、台東可來到26到28度，部分地區高溫上看30度，整體感受較溫暖舒適。對此，氣象專家林得恩提醒，下週將有新一波東北季風增強，並南下影響台灣，氣溫再度明顯驟降，呈現「先濕後乾」的天氣型態。民視 ・ 7 小時前
全支付詐騙案39人受害「難求償」 金管會說明原因
量販業者全聯實業的子公司、全支付電子支付公司爆發盜刷事件，金管會銀行局副局長張嘉魁今（20）日表示，共40件，其中1件為特約商店疏漏，已把款項退還民眾；其餘39件為詐騙集團隨機發送釣魚電子郵件（E-Mail），因民眾把全部的身分驗證資料都提供了，難以歸責電支公司，39人恐求償無門。輿論關心全支付盜刷案金管會處理情況，張嘉魁今日傍晚於例行記者會表示，此案初步了......風傳媒 ・ 1 天前
168萬人用過！這家推出「癌症守護圖」 保障缺口一查就知道
鑑於「癌症」長達43年居國人十大死因之首，為提升客戶風險預防意識，富邦人壽健檢百保箱升級推出「癌症守護圖」，保障內容視覺圖像化呈現，大幅降低客戶理解難度，讓每一位客戶都能一望即知，同時輔以「快速缺口分析」全新功能，協助業務員提供客戶保障額度與商品的最適建議。應用光學字元辨識（OCR）與機器學習等科技推出「健檢百保箱」，迄今已協助超過168萬人次檢視保障缺口。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
週末回暖飆30度！今小雪「冬天要來了」 下週二變天驟降溫
早晚溫差持續加大！台灣環境持續吹東北風、早晚偏涼，中央氣象署指出，今（22）天清晨苗栗縣測得最低溫13.2度，不過白天開始氣溫回升，北部高溫21-24度、中南部和台東可望到26-28度，甚至上看30度台視新聞網 ・ 9 小時前
別被騙！週末飆30度「下週回跌1字頭」 週一晚再迎雨彈
目前這波東北季風影響將告一段落，本週末高溫上看30度，不過新1波東北季風會在24日增強，各地回歸濕涼天氣，尤其北部、東半部的民眾感受會較明顯，且下週末前多地雲量增加。中天新聞網 ・ 1 天前
禁日本水產改吃印度海鮮？ 中網友炸鍋：來了個更狠的｜#鏡新聞
中日之間的緊張還在升溫，中國最近連續出手，喊停才剛恢復不久的日本水產品進口，外媒傳出，印度水產有望補上中國市場的空缺，帶動印度水產品出口商股價大漲，這也不少中國網友嚇到直呼：「為什麼要在核輻射和大腸桿菌中做選擇？」鏡新聞 ・ 23 小時前
週末短暫好天氣！下週起氣溫再降 週四恐有颱風生成對台影響小
中央氣象署發布未來一週天氣預報指出，週五（21）受東北季風影響，北部及宜、花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，中層水氣移入，新竹以南山區亦有零...CTWANT ・ 1 天前
加薩重建計畫恐遇阻 葉門對加入穩定部隊陷兩難
（中央社記者施婉清開羅21日專電）葉門消息人士日前表示，美國總統川普在聯合國批准其擬議的加薩重建計畫後，邀請葉門加入「國際穩定部隊」。葉門政府對此感左右為難，擔心最終可能導致他們與哈瑪斯及其他巴勒斯坦組織開戰。中央社 ・ 18 小時前
114年溪州鄉淨堤 三00位社區志工參與
溪州鄉公所與經濟部水利署第四河川分署為防治水資源遭受污染、提倡環保意識，特於今（二十二）日日上午於溪州鄉圳寮村堤防邊，辦理第九次聯合淨堤活動，並號召鄉內三00位社區社團環保志工共同參與。在鄉長江淑芬、鄉代會主席莊正雄及前立委鄭汝芬及縣府秘書林芳娟等人員見證下，先頒發社區環保競賽獎金及環保宣傳，在全體人員誓師後，分成三組路線同時進行，將堤防附近的周邊垃圾清理乾淨。鄉長江淑芬表示，公所與河川分署每年辦理二次淨堤活動，今天是第九次，公所每次都選擇不同的地點淨堤，希望能將濁水溪堤防逐段清理乾淨。也頒發社區環保競賽獎金，第一名為圳寮社區，獲頒三萬元獎金，共頒發前八名獲獎社區。希望藉由清潔競賽，讓各社區都能動起來，自主維護家鄉環境的清潔。今天也號召三00位來自鄉內各社區的環保志工，前 ...台灣新生報 ・ 1 小時前
今小雪飆30℃！下周一變天降溫 南海有熱帶擾動
【高沛生／綜合報導】今天(22日)進入節氣「小雪」，全台清晨冷空氣明顯，低溫普遍落在15至19°C，苗栗縣三灣鄉下探13.5°C，北部與宜花雲量偏多、部分地區仍有短暫雨，早出晚歸務必注意保暖。隨著乾冷空氣白天迅速減弱，各地轉為回溫格局，中南部高溫甚至可逼近30°C，北部可回升至21至24°C，中南部及台東更上看26至28°C，天氣較前幾日舒適。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前