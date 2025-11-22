才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五

（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定，但夜晚與清晨仍會因輻射冷卻而偏涼，局部地區低溫有機會下探14度。真正的變化落在下周一晚間，另一波東北季風南下，北台灣將開始轉為又濕又冷的型態，且可能一路持續到周五。

示意圖／擷取自免費圖庫freepik

氣象署預報員張竣堯表示，周末兩天水氣明顯減弱，北部與東半部降雨空檔增多，陽光也較容易露臉。不過，中南部清晨氣溫會偏低，苗栗、南投等地在今晨就已出現13至14度的低溫，今晚至明晨的空曠區域仍有再降1到2度的可能。

張竣堯說明，本周六、日白天高溫大致回升到24至28度之間，天氣舒適偏暖，但夜晚冷空氣仍會在中南部累積，日夜溫差大。北台灣則以雲量偏多為主，清晨與入夜容易感到涼意。

天氣從下周一夜間開始急轉彎。張竣堯指出，新一波東北季風將在下周一晚間明顯增強，北部和東半部的水氣同步增加，入夜之後降雨機率走高，迎風面地區在下周二到周五期間會持續出現短暫雨，降雨特性偏向「連續但不劇烈」。

降雨分布方面，下周二到周五的水氣大致集中在桃園以北與東半部，基隆北海岸、大台北山區等地降雨機會最高，偶有短暫雨情，雨勢雖不大，但容易拉長濕涼體感。中南部則維持多雲到晴，天氣穩定且空檔較多，下周整體降雨機會低。

氣溫也將隨東北季風增強逐步下降。張竣堯表示，下周二、三是溫度最明顯的轉折，北台灣白天高溫可能落在22至24度以下，濕度偏高會讓體感溫度更低；夜晚及清晨低溫預估在16至18度之間，濕冷感會更突出。中南部白天仍可維持26至28度，但清晨低溫偏低、日夜溫差更大，外出民眾需留意保暖。

整體來看，本周末至下周上半段將呈現先暖後冷的型態。張竣堯提醒，北台灣未來一周的天氣關鍵字是「濕、涼、雨」，降雨雖不猛烈，但會不斷影響生活節奏；中南部則因晴朗與輻射冷卻作用明顯，早晚仍可能出現低溫。民眾在日夜溫度落差大的情況下，需留意保暖與衣物調節。

氣象署也提醒，北部與東半部從下周一深夜開始的濕冷天氣將一路維持到周五，建議早晚外出者攜帶保暖衣物，並注意路面濕滑情況；中南部雖然天氣穩定，但因溫差較大，仍要提高對低溫的敏感度，以避免受涼。

