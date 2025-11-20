才回暖「東北季風」下週殺到！北台灣又降溫「降雨機率提高」

生活中心／周希雯報導

全台各地近日降溫有感，尤其北部更是冷颼颼的天氣，不過氣象署表示，今（20日）清晨雖然依舊寒冷，各地白天起將逐漸回溫，南部這2天有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家吳德榮提醒，下週將有另一波「東北季風」南下，屆時北台灣氣溫再下降，迎風面降雨機率將提高。

吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，今晨冷空氣略減弱，中南部因輻射冷卻、氣溫比昨（19日）晨還低；截至凌晨4：42，本島縣市平地最低氣溫出現在雲林(古坑鄉)13.2度。另外，台灣上空雲層鬆散、降水回波不明顯、東北部局部零星飄雨，今日低層水氣減少，北海岸、東北部偶有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫漸回升。北台仍偏涼、中南部白天舒適，各地早晚微冷。

吳德榮提醒，下週一「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高。（圖／民視新聞資料照）

吳德榮提到，據最新模式模擬顯示，明（21日）至下週日（23日）迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；其中明（21日）、週六（22日）北台略偏涼，中南部則白天舒適、早晚涼，下週日（23日）各地氣溫回升。要注意的是，下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降；不過下週二（25日）下午起「東北季風」轉乾，各地好轉為晴朗穩定、早晚涼，下週三（26日）各地晴朗，雖然氣溫回升但早晚仍涼。

本日氣溫部分，氣象署指出，持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷；白天後冷空氣相對減弱，但北部及宜花回溫不明顯，高溫只有20至22度，中南部及臺東白天高溫為25至27度，感受較舒適。降雨方面，迎風面基隆北海岸、宜花及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、臺東及恆春半島有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用，新竹以南地區為雲量偏多，偶見陽光的天氣。

