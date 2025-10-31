才因嫖妓被封殺！李雲迪遭網紅爆料「酒店下藥伸魔爪」：你想睡我吧

記者王芷姍／台北報導

曾被譽為「蕭邦大師」的中國鋼琴家李雲迪，以對蕭邦與李斯特曲目的詮釋與演奏聞名全球。2000年獲得第十四屆蕭邦國際鋼琴比賽金獎後，他更受邀擔任該比賽最年輕評委。不料，他在 2021年爆出嫖妓風波，形象一落千丈，停擺兩年才於2023年正式復出。而今年正當李雲迪準備新一輪巡演之際，近日，網紅司曉迪在網上爆料，指控李雲迪對她做出不當行為，引發網友熱烈關注。

中國網紅司曉迪30日在微博發文指控李雲迪，「你想睡我吧，把我帶到酒店，趁我吃了安眠藥已經安靜入睡，但不知道你做了什麼齷齪的勾檔。」並透露李雲迪在事後把她封鎖拉黑，讓她不滿寫道，「偉大的鋼琴家，我現在可是一個神經病，別惹我哦寶寶。」但之後司曉迪將貼文內容改成：「我給你三分鐘給我一個解釋，這就是鋼琴家的素質嗎?」

不過，由於司曉迪過去多次捲入感情糾紛，她的爆料對象除了李雲迪外，還有歌手李汶翰及演員秦霄賢。曾在李汶翰劈腿，並同時與多名女子曖昧，而與秦霄賢則是發生婚外情的風波。接連捲入感情爭議事件，使她此次針對李雲迪的指控再度引發外界質疑。

