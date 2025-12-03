才因打包雞蛋挨轟奧客！王俐人衰扛「500萬巨債」友人跑路

王俐人出借人頭無端背上債務。（圖／翻攝自王俐人臉書）





女星王俐人先前到火鍋店用餐，欲將吃到飽自助吧的一顆雞蛋外帶遭拒，事後發文公審店家引發軒然大波；今（3）日她被週刊爆料，因為借名給友人的日料店當負責人，結果對方欠債跑路，害她背下500萬元債務，只好走法律途徑解決這起無妄之災。

根據《鏡週刊》報導，王俐人開私廚期間與隔壁日本料理店的林姓廚師相識，林男後來與徒弟合開餐廳，她也號召朋友捧場，後續對方又稱兒子在澳洲遭詐騙、向王俐人借錢，最後指徒弟工作態度差，希望將負責人名稱改由王俐人掛名，否則餐廳就會倒閉。

王俐人今年1月借名當負責人後，6月開始餐廳爆出財務問題、林姓廚師人間蒸發，輾轉間才得知當初他們師徒鬧翻原因就是因為錢，林姓廚師以開餐廳為由向徒弟借了100萬元，疑似以同樣手法騙過其他人。她因為一時心軟，如今債主全部找上門：「我就是太信任他，才會被騙得這麼慘！」無端背債只好走法律途徑解決。



