才因打包雞蛋挨轟！王俐人無辜背500萬債 友人跑路她傻眼

女星王俐人近日因「火鍋店打包雞蛋遭拒」事件備受討論，如今又被爆出更大的無妄之災。她因借名給友人的日料店當負責人，沒想到對方欠債後人間蒸發，讓她莫名背上500萬債務。王俐人無奈表示，「好人真的不能當」，目前只能循法律途徑解決。

根據《鏡週刊》報導，王俐人開私廚期間認識隔壁日本料理店林姓廚師，對方店面一開始由林姓廚師的徒弟掛名負責，今年1月兩人鬧翻後，林姓廚師以徒弟態度不佳、餐廳可能倒閉為由，希望王俐人借名擔任負責人。同時還向她哭訴兒子在澳洲遭詐騙、四處缺錢。王俐人基於信任與同情，一時心軟答應。

怎料今年6月開始，餐廳突然爆出財務問題，林姓廚師隨即失聯，電話不接、社群封鎖、友人全聯繫不上，彷彿人間蒸發。債主求償無門，只能循法律責任，全部找上名義上的負責人王俐人，追討逾500萬元欠款。

面對突如其來的債務壓力，王俐人向媒體透露，最近每天都被追債電話轟炸，法院的存證信函更是堆滿整張桌子。甚至還有債主嗆聲：「王小姐，這對妳來說是小錢，不要因為小錢毀了名聲。」讓她既無奈又心寒。王俐人坦言為經營私廚早已投入所有積蓄，如今卻莫名背上巨債，「500萬到底關我什麼事？難道我要去借高利貸替他還嗎？」

王俐人坦言會落得如此下場，全因「太信任對方」。當初只是看對方辛苦、想幫忙，怎料，如今廠商、房東與各項債主接連上門，她只能尋求法律協助，希望盡快釐清責任、擺脫糾紛。這場意外風波也讓她深刻體悟：「好人真的不能當，人情往來更要小心借名或保證。」

